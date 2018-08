Eibar Mendilibar tiene claro que su objetivo ante la Real «es sacar los tres puntos» El entrenador del Eibar José Luis Mendilibar en rueda de prensa / Félix Morquecho El preparado armero resalta la eficiencia realista J.A.REMENTERIA Jueves, 30 agosto 2018, 15:13

Mendilibar ha convocado a 18 jugadores para el derbi de mañana, a partir de las 22.00 horas, en Ipurua, ante la Real Sociedad. La ausencia del portero Yoel, que ha estado en el banquillo en las dos primeras jornadas, y la del extremo Bebé, que ha participádo en los dos encuntros, son las más notables, un signo de que ambosestán negociando su salida, se habla del Valladolid y del Rayo Vallecano respectivamente.

La novedad en la lista es el guardameta Riesgo, en el resto de citados no hay novedades llamativas. La baja de Kike García es lo más destacado y la alta de Orellana, que no fue a Getafe, es una de las notas positivas. Los dieciocho llamados para recibir a la Real Sociedad son Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Calavera, Arbilla, Paulo, Bigas, Cote, Escalante, Jordán, Diop, Sergio Alvarez, Orellana, Peré, Hervías, Enrich, Charles y Marc Cardona.

El técnico armero es consciente de que el partido ante la Real se presenta complicado, que su equipo tiene necesidad de sacar los tres puntos, «la Real se presenta bien ante nosotros, han sacado cuatro puntos en las dos salidas que han tenido en Villarreal y Leganés, respectivamente, al menos en resultados está bien, por el contrario, nosotros, estamos mal, no tenemos ningún punto. Nuestro objetivo es sacar los tres puntos, hacer un buen partido, trataremos que ellos nos miren a nosotros, y no al revés. En lo que no tengo dudas es que será un partido complicado, es un derbi y como tal, difícil. En este tipo de partido realmente no se mira cómo estás, tienen otra dimensión, pero es una realidad que ellos están en mejor situación».

El Eibar lleva encajados cuatro goles y la Real, por el contra, sabe marcar, no es precisamente en este arranque liguero el punto fuerte del Eibar la defensa, «nos han metido a razón de dos goles por partido, no estamos acertado en este aspecto, en algunos casos por errores nuestro, lo cual debemos mejorar, siempre digo que no es cuestión de meter más gente atrás, sino de hacerlo bien, de ser valientes y estar convencidos, si hay dudas es lo peor, espero que esta vez seamos nosotros, sin titubeos. Tenemos que tener confianza, todos deben confiar en todos, así empezaremos a arrancar».

El preparador de Zaldibar le ve a la Real en un buen momento, «está sacando puntos, es eficaz, un aspecto muy importante. Ser eficiente da confianza, vendrá con la motivación que dan los resultados positivos, todo lo contrario en nuestro caso, con esa desmotivación que te dan los malos resultados». Para Mendilibar es importante ganar para entrar en el parón liguero con más tranquilidad, «nos vendría fenomenal ganar y estar dos semanas más tranquilos, pero, no obstante, aún venciendo la preocupación seguiría. El resultado puede engañarte, aunque si ganas te ayuda para seguir mejorando, nuestra idea es hacer bien lo que sabemos hacer y atravernos a hacer cosas».

El Eibar le tiene cogida la medida a la Real en Ipurua desde que está en Primera, con tres victorias y un empate, en esta ocasión viene con Asier Garitano al frente y no sabe si se mantendrá esta estadística, y si esta nueva etapa realista será distinta a la anterior, «cada entrenador tiene su estilo, cierto es que Asier y Eusebio se parecen poco. Algunos podemos parecernos mucho, otros nada. Nosotros nos hemos enfrentado a equipos de Asier, pero para el mismo, ahora, es diferente, cuenta con un equipo completamente nuevo, viene de estar cuatro años en el Leganés y se topa con otra etapa distinta con un equipo nuevo, con jugadores diferentes. Los entrenadores a veces no hacemos lo mismo en un equipo que en otro, también dependemos de los futbolistas».

Mendilibar dejó entrever que las últimas horas del mercado de fichajes podrían provocar movimientos, especialmente si hay salidas (Bebé), aunque jugó al gato y al ratón con los periodistas. Ha llegado atacante De Blasis, pero el responsable del banquillo armero deja abierta a la interrogante, «nunca se puede decir que no, las sorpresas siempre están presentes, pero no creo que vaya a haber más llegadas ». De la nueva incorporación del argentino De Blasis no profundizó a la hora de preguntarle por sus características, «¿os lo han presentado?, pues tendréis que espera a que os presenten y os lo digan, no soy el que habla de la gente que viene. A mí me tiene que demostrar en el entrenamiento».

El máximo responsable del banquillo armero confesó que está contento con lo que tiene, «porque es lo que queríamos, no miro si son nuevos o no, en este sentido estoy contento con lo que tengo. La temporada es larga y los equipos no terminan como empiezan, ya les he dicho que hay que tener confinaza y estoy satisfecho como entrenan todos».