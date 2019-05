SD Eibar Mendilibar: «Hemos hablado dos o tres veces. Mi renovación no ha sido fácil» Mendilibar, durante un entrenamiento de esta temporada. / Askasibar Su renovación se traduce en tranquilidad para afrontar el proyecto 19/20 J.A. REMENTERÍA Miércoles, 29 mayo 2019, 12:41

El Eibar ha culminado de manera pública en una rueda de prensa ofrecida esta mañana en Ipurua con presencia de la presidenta de Amaia Gorostiza y el director deportivo Fran Garagarza la renovación José Luis Mendilibar hasta 2020 al frente del banquillo armero. Es el quinto año consecutivo como capitán de la nave azulgrana desde que se hiciera cargo en la campaña 15/16. Su renovación supone confianza en el nuevo proyecto, tranquilidad para la sexta campaña consecutiva del Eibar en la máxima categoría.

«Tengo agradecer un año más a Amaia Gorostiza y a la dirección deportiva encabezada por Fran Garagarza. Lo tenía bastante claro si las cosas iban bien. Si va bien, no hay nada que cambiar la política del año a año, no hay nada que mover ni una pieza ni hablar en exceso en este sentido. Hemos hablado dos o tres veces y se ha culminado por ambas partes, no ha sido difícil mi renovación, hemos ido de cara todas las partes y las relaciones son fluidas«, afirmaba el propio entrenador.

Mendilibar confesaba su experiencia positiva como entrenador a lo largo de su carrera. «Allá donde he estado, siempre he estado bien». Con respecto a las expectativas del Eibar en Primera, el de Zaldibar añadía que «hay un bombo entre doce o catorce equipos que unos pueden bajar y otros pueden entrar en Europa, en este bombo estamos nosotros. Para el Eibar mantenerse en Primera una campaña más es realmente lo fundamental, su verdadera razón de ser, creo que para este club permanecer es tocar el techo, es lo máximo«.

«El Eibar está asentado, esté yo o no, pienso que esta entidad está arraigada, creo que está trabajando bien en todos los sentidos, considero que no es fundamental quién esté o no en el banquillo«, apuntaba el preparador.

La presidenta Amaia Gorostiza y Fran Garagarza agradecieron al técnico y destacaron su buen trabajo realizado desde que llegó hace cinco temporadas. Ambos catalogaron que «Mendilibar es el mejor fichaje, es una labor de enmarcar. Su continuidad nos da mucho éxito a la hora de afrontar el nuevo proyecto, su renovación era primordial, la opción número uno desde el primer segundo«.