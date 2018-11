Mendilibar recuerda a los suyos la «derrota contra el Huesca» El técnico armero no quiere exceso de confianza en el partido ante el Rayo, que será «muy diferente al del Real Madrid» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 30 noviembre 2018, 08:26

José Luis Mendilibar no va a permitir que el Eibar se crea más que nadie por haber goleado al Real Madrid y, por eso mismo, el propio técnico reveló ayer que en la charla que mantuvo con los jugadores lo primero que hizo fue recordarles que «en la primera jornada perdimos contra el Huesca». Cada partido es un historia y el de hoy «será diferente al del Real Madrid», y va a hacer lo posible para que sus jugadores «salgan puestos desde el primer minuto».

No quiere ni un ápice de euforia y menos aún de relajación o exceso de confianza. «Lo que hicimos ante el Real Madrid en Ipurua está muy bien, pero ahora jugamos contra el Rayo. Les he dicho que no podemos dormirnos. Tenemos que seguir con la misma intensidad y los mismos objetivos, que no se duerma nadie».

Ganar a los blancos fue una gesta, pero aún queda mucho camino por recorrer para llegar a meta. «No tenemos que pensar que hemos hecho todo con lo que hemos logrado hasta ahora. Si ganamos, llegamos a 21 puntos y habremos hecho la mitad del camino en la jornada catorce». Entiende Mendilibar que el Rayo es un equipo «que nos puede ir bien», siempre y cuando «hagamos bien lo que solemos hacer nosotros, presionar bien arriba, abrir juego por bandas, finalizar las jugadas y volver rápido cuando nos han sobrepasado».

«La única forma de ganar al Eibar es haciendo un partidazo, el mejor de la temporada», dice Míchel

Y se muestra satisfecho por la vuelta de Diop y Arbilla, pero dado el gran rendimiento de los que le sustituyeron asegura que «ahora es cuando menos me rompo la cabeza porque sé que voy a acertar. Haga lo que haga, están todos bien». Es obvio que el equipo vallecano sufre mucho en tareas defensivas, pero avisa de que «de mitad de campo para arriba tiene gente que, si te duermes, puede sobrepasarte y finalizar las jugadas. Tenemos que estar muy vivos».

El punto de partida

Con solo siete puntos en el casillero, la urgencia del Rayo por sumar es imperativa y aunque Míchel, su entrenador, no lo cataloga «de final porque quedan muchos partidos, sí tenemos que tenerlo como punto de partida para iniciar nuestra escalada». Eso sí, advierte que «la única forma de ganar al Eibar es haciendo un partidazo. Tiene que ser el mejor que hayamos hecho esta temporada».