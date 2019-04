S.D. Eibar Mendilibar reclama a su equipo una mayor fiabilidad en defensa Miércoles, 3 abril 2019, 10:05

En el segundo de los tres partidos de esta semana, José Luis Mendilibar tendrá que volver a realizar retoques en su equipo, aunque no tiene demasiadas alternativas para dar refresco a algunos de sus titulares indiscutibles. Lamenta que «para equipos como el nuestro jugar tres partidos en una semana no es fácil», aunque él mismo dice que no vale como excusa porque «el Rayo está igual que nosotros».

Todos en el Eibar, empezando por él mismo, son conscientes de la trascendencia de los tres puntos en juego, que prácticamente certificarían el pasaporte para la próxima temporada. «Ganar sería dar un buen paso porque dejaríamos a un equipo sin sumar. No es fácil que el tercero por la cola haga 38 puntos».

Pero para conseguirlos reclama una mayor solidez en labores defensivas, el talón de Aquiles esta temporada. «Tenemos que tener más fiabilidad en defensa y hacer las cosas con sensatez».