S.D. Eibar Mendilibar no quiere «errores» Mendilibar, atento al entrenamiento. / MORQUECHO El entrenador armero echa en falta un partido sin fallos de su equipo y espera ver a un Eibar que salga «a muerte desde el primer minuto» L. G. EIBAR. Sábado, 22 septiembre 2018, 09:27

Mendilibar sueña con un partido en el que los suyos se acerquen a la perfección. No quiere errores, no al menos tantos ni tan flagrantes como los que han cometido en todos los partidos desde que comenzó la competición, ya que costaron muy caro en las dos primeras jornadas, aunque afortunadamente en los dos últimos ha logrado reducir el coste de la factura. Esta vez pide a los suyos que le ofrezcan un partido que no lleve a su corazón al borde de un ataque de nervios. «No debemos cometer errores», reclama. «En todos los partidos desde que hemos empezado la Liga cometemos algún error que nos cuesta caro. Espero que en esta ocasión no pequemos de lo mismo», porque buena parte de los fallos tienen como resultado un gol en contra. «A nosotros un error nos hace daño y, luego, nos pesa como una losa. Echo en falta esta temporada un partido sin errores, espero que éste sea el primero». De modo que espera ver a un Eibar que salga en tromba a comerse al rival. «Tenemos que salir a muerte a por ellos desde el primer minuto».

El técnico armero considera que estarán más cerca de la victoria si «presionamos, si estamos cerca de su portería, si hacemos ocasiones es, entonces, cuando podremos ganar o tendremos más opciones. No me vale la posesión del balón sin hacer daño». Quiere llevar la iniciativa, no estar a expensas del contrario. «Vamos a intentar hacer nuestro fútbol, no debemos contagiarnos del fútbol lento, hemos de hacer daño al rival. Tenemos que ser duros defensivamente y arriba, con los mimbres que tenemos, seguro que hacemos daño. No podemos dejar que nos tiren y nos sorprendan».

Mendilibar anuncia que habrá rotaciones en los tres partidos que afronta entre hoy y el próximo sábado ante el Leganés, el Espanyol el martes en Cornellá y el Sevilla dentro de una semana en Ipurua. «Nosotros somos un equipo que lo damos todo en cada partido, de modo que tendremos que hacer cambios».

Pese a la trascendencia de los puntos, para él «una final es cuando te juegas tu ser o no ser»

Lo bueno es que recupera efectivos en el momento más oportuno. «Nos va a venir bien tener a 21 disponibles para hacer cambios en los tres partidos que hay esta semana y para aumentar la competitividad entre los jugadores. Espero que nos sirva para jugar mejor».

Mendilibar no entiende que en la quinta jornada se hable ya de una final: «Para mí una final es en el último partido cuando te juegas el ser o no ser. No creo que sea esa máxima realmente fundamental aún».