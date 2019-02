S.D. Eibar Mendilibar: «A todos nos puede llegar una mala racha» Morquecho El entrenador ha querido recordar también que «queda mucho, pero los de atrás no frenan». DV Domingo, 3 febrero 2019, 21:20

El técnico del Eibar, José Luis Mendilibar, se ha mostrado feliz por la victoria ante el Girona (3-0), pero no quiere lanzar las campanas al vuelo y por eso ha advertido de que «a todos nos puede llegar una mala racha, por eso es importante al menos no perder». El entrenador ha querido recordar también que «queda mucho, pero los de atrás no frenan».

«Nunca habíamos perdido el ritmo en casa, pero nos había faltado el gol, porque creo que en casa siempre hemos jugado bien», ha dicho Mendilibar. «No ha sido fácil en la primera parte, y nos han defendido bien, pero han bajado a raíz del segundo gol», ha reconocido el técnico de Zaldibar.

El Eibar suma ya 29 puntos, y Mendilibar cree que «también estábamos bien cuando no ganábamos», y por eso teme entrar «en esa dinámica negativa que te puede hacer que la cabeza falle».

«Todavía quedan partidos por ganar y tenemos que tener los pies en el suelo», ha afirmado, a pesar de los 29 puntos que ya tiene el Eibar en la clasificación.