S.D.Eibar Mendilibar presentará rotaciones frente al Espanyol Ni Ramis, ni Cote ni Kike García estarán con respecto al último once ante el Leganés J.A. REMENTERÍA Lunes, 24 septiembre 2018, 14:45

El Eibar juega este martes a las 20.00 horas en el RCDE Stadium de Cornellá ante el Espanyol, un rival que en su campo ha ganado los dos partidos jugados en su terreno. No obstante, en sus dos últimas visitas los eibarreses han sabido ganar y empatar. El cuadro 'periquito' está en forma, disfruta de un buen juego y en su casa es fuerte, los dos partidos que ha jugado los ha ganado ante el Valencia y Levante. Mendilibar realizará cambios con respecto al pasado once. No viaja Kike García, que se retiró con molestias ante el Leganés, pero que se encuentra bien, tampoco lo hacen Ramis, Calavera y Cote. Pedro León sigue recuperándose.

Habrá rotaciones obligadas y lo admite Mendilibar, «nosotros no estamos acostumbrados a jugar tres partidos en siete días, pues, sí, habrá cambios». Mendillibar admite que el cuadro españolista ha cambiado de entrenador y de juego. El técnico es consciente que tiene gente importante arriba como Baptistao, Sergio García y Borja Iglesias, entre otros. El técnico armero quiere que estos jugadores, los delanteros rivales estén lejos del área azulgrana, «son delanteros que aunque no estén bien tienen tanta calidad que te hacen gol, espero que no les lleguen balones, que no tengan presencia en nuestro área».

Mendilibar está contento con el desarrollo defensivo que hizo su equipo ante el Leganés, «estuvimos bien, no cometimos errores y es la primera vez que estuvimos compactos, mantuvimos la portería a cero algo que te da confianza. Tenemos que estar juntos y no dejar salir al Espanyol. No jugarán tanto en largo como el Leganés, creo que si robamos balones tendremos más opciones, sino deberemos estar detrás de ellos. Es un Espanyol distino a otros, aunque los jugadores no hayan cambiado mucho, sí el entrenador y su juego ha variado sensiblemente. El que juege cómodo puede ganar, bien sea ellos o nosotros, espero que les robemos en su salida y les hagamos que el partido sea incómodo para ellos».

Los convocados para enfrentarse al Espanyol son: Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Arbilla, Oliveira, Bigas, Diop, Escalante, Cucurella, Jordán, Sergio Álvarez, Orellana, Pere Milla, Hervías, De Blasis, Enrich, Charles y Marc Cadona. Pere Milla, Marc Cardona y Bigas son novedades con respecto a la convocatoria ante el Leganés, mientras que Ramis, Cote y Kike, que fueron titulares, esta vez se quedan en casa.