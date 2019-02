S.D. Eibar Mendilibar: «Es el peor partido que hemos hecho en mucho tiempo» Mendilibar se muestra «disgustado» no tanto por la derrota sino por el juego y la actitud mostrada por su equipo DV Sábado, 23 febrero 2019, 23:57

José Luis Mendilibar se mostró doblemente contrariado ayer en la sala de prensa de San Mamés. El de Zaldibar compareció cariacontecido por la derrota del Eibar en el derbi ante el Athletic, pero también por las pobres prestaciones que mostró su equipo sobre el terreno de juego. Lo achacó, en parte, al gol recibido que puso cuesta arriba el encuentro nada más comenzar.

Al entrenador armero no le dolieron prendar para admitir que «es el peor partido que hemos realizado desde hace tiempo. No sé si ha sido por ese gol tempranero o si hemos sido nosotros, pero en el primer tiempo no hemos tenido nada. Cero. Tener el balón por tenerlo a mí no me vale para nada. Hay que generar peligro, alguna ocasión y en la primera parte no hemos hecho nada».

Reconoció en varios momentos que el Athletic había jugado «mejor» que un Eibar estéril, sin capacidad de reacción tras verse a remolque antes de que se cumpliera el primer minuto. «Teníamos 90 minutos para darle la vuelta, pero no hemos sido capaces».

No le gustó cómo entró su equipo al partido, lo que se tradujo en un gol tras una jugada en la que «quien tiene el balón llega casi hasta la línea de fondo». Según explicó, «nos preocupamos de defender el área pequeña y no de lo que llega desde atrás, y el que ha llegado ha visto a Raúl. A veces el que llega lo hace forzado o no lo ve, pero esta vez lo ha visto. Ha sido un gol muy sencillo y nos ha pesado en el resto del partido».

A partir de ahí, tampoco le convenció lo que vio después, al detectar que los dirigidos por Gaizka Garitano «se han anticipado en más jugadas, han ganado las segundas jugadas y han estado más atentos que nosotros. Si nos ganan en concentración y en chispa somos un equipo vulgar, que es lo que hemos sido hoy. Si no ganamos y si no disputamos, somos un equipo malo», subrayó. Insitió en que el Athletic había sido superior, pero puntualizó que no necesitó «demasiado» para doblegar a su equipo.

Su rueda de prensa casi fue monotemática: «Ni hemos sumado, ni hemos sido consistentes, ni hemos anticipado, ni hemos jugado. Estoy disgustado por el juego que hemos hecho», por el «pinchazo en el juego». Aseguró que él suele acabar «contento» cuando el Eibar juega bien aunque luego empate. Ayer perdió sin jugar bien. De ahí su enojo.

La estrechez del marcador le permitió albergar alguna esperanza de puntuar frente al Athletic. «Siempre que vas 1-0 en contra tienes la posibilidad de una jugada y la hemos tenido con el remate de Cucu, que creo que le ha pegado a Sergi».

La nota positiva fue el regreso de Pedro León. «Le saqué en los últimos doce minutos pensando que si había algún balón parado o algo cerca del área él te puede crear esa opción de gol, pero no ha habido ni eso. Nos hemos acercado menos al área contraria». Al menos, el murciano «se ha recuperado de la lesión, que es lo importante».

Los protagonistas

«Los partidos son muy disputados y casi nadie gana por más de un gol»

«Nos cuesta mucho hacer ocasiones de gol y si llega el segundo juegas más tranquilo. Quitando un cuarto de hora de la segunda parte que nos ha apretado, en el resto de partido hemos estado bien». Esa fue una de las primeras valoraciones de Gaizka Garitano una vez terminado el partido. El de Derio dio especial importancia al hecho de meter un gol en el primer minuto de partido. «Los partidos son muy disputados, nadie gana con facilidad, ni el Madrid ni el Barça, lo podéis ver así no solo los nuestros sino todos se deciden por margen de un gol».

El entrenador del Athletic puso en valor el buen papel que ha hecho el Eibar en los partidos como visitante. «El Eibar hace muchas ocasiones fuera de casa, llega bien y tiene gente buena pero creo que hemos estado bien. En la segunda parte hemos tenido buenas ocasiones en un par de contras en las que podíamos haber cerrado el partido pero no ha sido posible. De todas formas creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales». A Garitano no le gustó las continuas pérdidas de balón de su equipo, sobre todo en la zona ancha. «Hemos perdido muchos balones y cuando pasa eso hay que trabajar el doble para recuperarlos. En la primera parte hemos jugado bien pero después ha habido momentos de perder mucho balón y creo que tenemos que mejorar ahí». El deriotarra fue cuestionado por su renovación al frente del Athletic. «No estoy pensado en eso, el club verá si hemos conseguido los objetivos y lo importante es acabar bien el trabajo».

«Queríamos salir fuertes para contrarrestar al Eibar» Dani García

«Sabemos que los primeros minutos son importante para el Eibar, tanto en Ipurua como a domicilio, y queríamos salir fuertes para contrarrestar ese primer empuje. Hemos tenido más ocasiones que ellos aunque el control ha sido de ellos. Hay que seguir porque no estamos ganando de forma holgada y todavía dar una mejor versión».

«Me voy triste porque me habría gustado volver con victoria» pedro León

«Ha sido un partido de pocas ocasiones, muy defensivo. Han tenido la oportunidad de marcar en el segundo cuarenta y aunque lo hemos intentado no ha podido ser. A nivel personal, me he visto bien después de tanto tiempo sin poder jugar, pero me voy triste porque me habría gustado volver con victoria. Tenemos que seguir trabajando para lograr la permanencia».