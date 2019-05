S.D. Eibar Mendilibar: «Cuando peor estaban nos han marcado el gol» Mendilibar resaltó que les faltó el gol las veces que lograron centrar balones desde las bandas Lunes, 13 mayo 2019, 00:11

Todas las derrotas duelen, pero unas más que otras, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se producen. La cara de José Luis Mendilibar, que no suele ocultar su enfado cuando el resultado es adverso, reflejaba un gesto más relajado porque pese a la derrota los deberes estaban hechos. Era consciente el máximo responsable del banquillo armero que sus jugadores fueron profesionales y que lo intentaron hasta el último minuto, pero el gol no quiso entrar, con dos acciones en las que el VAR decretó que los tantos no podían subir al marcador. «Ha sido un partido raro, ellos tenían la necesidad imperiosa de ganar y nosotros no tanto. En la primera mitad han tenido dos ocasiones buenas, una rechazada por nuestro guardameta». Mendilibar explicó que «el Villarreal ha jugado en largo. Han tenido un par de ocasiones y después nuestro portero ha estado muy atento. Han logrado el gol cuando peor estaban y más les costaba hacer el juego», se lamentó. «Hemos encajado uno y a partir de ahí hemos dominado el partido pero aunque hemos tratado de crear peligro por banda, hemos generado cierta incertidumbre pero nos ha faltado el gol. El Villarreal se ha metido atrás y hemos podido llegar a su área pero sin sumar», valoró.

Antes del partido, Javier Calleja y José Luis Mendilibar charlaron mostrando un gesto de buena relación. Les une una gran amistad. El técnico armero trató de felicitarlo pero no lo encontró ya que estaba en plena celebración por la salvación. «Se me ha escapado. Lo habrá celebrado con sus jugadores. Antes estaba nervioso porque era un partido comprometido». De los goles anulados por fuera de juego, el técnico armero aceptó la decisión del VAR ya que ambos tantos se consiguieron tras beneficiarse de una situación de fuera de juego. «Parecía que goles legales pero no lo fueron pero y no hay nada más que añadir», apostilló el técnico de Zaldibar.

Javi Calleja, contento

El técnico del Villarreal Javier Calleja se mostró contento con la salvación. Una auténtica lección para el futuro del club. «Esto nos curte a todos y nos hace más fuertes y mejores. Una de las conclusiones es que jugar en Primera no es fácil, parecía que nos regalaban estar en Europa todos los años y si no aprendemos de lo vivido no aprendemos nada. Requiere la máxima exigencia toda las jornadas. Es muy difícil. Tenemos que valorarlo todo. Jugar en la élite y estar en Primera cada año tiene micho mérito».