SD Eibar Mendilibar: «Tenemos que pensar que estamos jugando en Ipurua» Mendilibar, durante un entrenamiento. / Morquecho El entrenador del Eibar afirma que ante el Valladolid «si somos atrevidos con nuestro juego , estoy convencido de que haremos ocasiones» J.A. REMENTERÍA Eibar Jueves, 8 noviembre 2018, 15:48

José Luis Mendilibar decidirá tras el último entrenamiento de la semana, que es mañana, si puede contar para estar este sábado en Valladolid (13.00 horas, en el estadio José Zorrilla), bien con Ramis, Calavera o Bigas. Los tres han acusado problemas musculares. Es baja, con un partido de sanción, el argentino De Blasis. La novedad es que el centrocampista Pedro León viajará, pero todo apunta, a tenor de las palabras del preparador con cierta ironía que «se desplazará como bulto, como acompañate».

Pedro León lleva dos semanas entrenando con el grupo, recuperado de su hernia discal, y su presencia en el equipo puede estar ya al caer. Mendilibar dará mañana viernes la convocatoria.

El Eibar se presenta ante los vallisoletanos en un buen momento tras haber ganado el derbi ante el Alavés. «Venimos entrenando bien, hemos trabajado con buenas sensaciones, pero no podemos olvidarnos que tenemos un contrario que también juega. Cierto es que ahora mismo el Valladolid anda muy bien. Ante el Real Madrid hicieron un buen partido pese a perder y nosotros también ante el Alavés. Ahora mismo nosotros estamos con mucha confianza. El Valladolid no empezó bien, pero en las últimas cinco jornadas ellos andan muy bien. A ver si nosotros jugamos en Valladolid pensando que estamos jugando en Ipurua porque, en ocasiones, cuando salimos solemos tener la idea de jugar en la parcela del rival y resulta que no somos tan agresivos como en nuestra casa».

El técnico armero advierte que deben cuidarse mucho «de la confianza que tiene el Valladolid de jugar, de su salida y su atrevimiento» y para contrarrestar, señala el máximo responsable del banquillo armero que «nosotros tenemos que tener el mismo atrevimiento a hacer nuestro juego. Tenemos que ver quién es más atrevido, ellos con su juego o nosotros con el nuestro. Si somos atrevidos con nuestro juego, estoy convencido de que les robaremos balones y que haremos ocasiones. Si ellos son más atrevidos y hacen su juego, nosotros sufriremos y estaremos mirando para atrás, tendremos menos opciones. Es cuestión de atrevimiento, ver quién de los dos es más atrevido».