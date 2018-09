S.D.Eibar Mendilibar: «Ha sido un quiero y no puedo. Hemos dado la cara» Mendilibar durante el encuentro ante el Sevilla / Félix Morquecho Por su parte el entrenador del Sevilla se ha mostrado «enormemente satisfecho» por el partido completado por los suyos en Ipurua ALBERTO ECHALUCE Sábado, 29 septiembre 2018, 23:05

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, tuvo sus primeras palabras para los aficionados que habían resultado heridos al caer al campo tras derrumbarse la valla de seguridad. «Espero que regresen todos a casa y puedan disfrutar de la victoria conseguida», mostrando su preocupación por el accidente ocurrido.

Su valoración sobre el encuentro fue que «la primera parte ha sido nuestra, pero nos ha faltado terminar la jugada. Hemos presionado bien y también hemos contado con alguna ocasión», señaló Mendilibar. Pese a todos los balones aéreos y desde los extremos que fueron al área sevillista, solo se pudo marcar de un tiro al final. «Hemos intentado todo pero no hemos podido. Hemos intentado hacer ocasiones, pero sin conseguirlo. Ha sido un querer y no poder».

Pese a ello, destacaba que sus hombres «habían controlado el partido». Esto fue motivo de felicitación. «Sí. Les he elogiado por sus ganas y actitud en todo el partido. Hemos dado la cara y hemos sido el equipo de siempre en la primera parte. Si ves el terreno de juego en el descanso se comprueba que su lado estaba mucho más levantado que el nuestro».

Pese al dominio, Mendilibar reconocía que «el Sevilla ha hecho muchos méritos para que no creásemos ocasiones». Y, como principal causa que sus jugadores no crearan claro peligro fue que «han puesto cinco defensas, de los que tres eran centrales y los laterales prácticamente ni han subido».

El partido cambio la decoración nada más iniciarse la segunda parte. «Nos han metido un gol y todo se ha puesto más difícil. Hemos seguido dominando pero sin poder marcar. Ha existido alguna ocasión de Enrich, Orellana, Jordán... pero poco claras. Nos ha faltado romper el encuentro».

Por ello, ahora toca olvidar y ponerse a trabajar ante el próximo encuentro contra el Girona. «Vamos a preparar este encuentro para tratar de conseguir un resultado positivo». Para ello, consideró prioritario «volver a ser agresivos en ataque y no cometer errores. Los goles de ellos no han sido errores nuestros, sino de mérito de ellos. Hemos cometido algún error que ellos no han aprovechado».

Preguntado por si el parón podía ser la causa del bajón del equipo. «No podemos achacar a ello a que el partido haya sido diferente a la primera parte. Nos hemos quedado pensativos, sí. Lo mejor es sacar el balón del centro, pero no se podía por la necesidad de atender a los aficionados heridos», finalizó el técnico de Zaldibar.

Machín: «Estoy enormemente satisfecho»

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, se mostró encantado con el juego de su equipo tras ganar 1-3 en Eibar y reconoció sentirse «enormemente satisfecho» por el partido completado por los suyos en Ipurua.

«Debo empezar la rueda de prensa acordándome de los sevillistas que han tenido el accidente», dijo en primer lugar refiriéndose a los aficionados que cayeron tras el segundo gol hispalense al ceder una valla en uno de los fondos y que fueron trasladados a un hospital, aunque ninguno de ellos reviste gravedad.

Reconoció que quería «seguir la dinámica» de resultados de su equipo y consideró que lo han conseguido ya que los suyos «no han sufrido muchas ocasiones».

También admitió que le «impresiona lo de los 17 goles en cuatro partidos», y deseó «alargar la racha en cuanto a jugadores y a rendimiento»