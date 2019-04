S.D. Eibar Mendilibar, obligado a convocar a dos jugadores del filial Solo tiene 16 jugadores de la plantilla y viaja a Anoeta con la defensa totalmente diezmada J. A. REMENTERÍA Viernes, 12 abril 2019, 13:27

Mendilibar convocará a dos jugadores del CD Vitoria para jugar en Anoeta este domingo ante la Real Sociedad a partir de las 16.15 horas. El responsable del banquillo armero no ha especificado quiénes. Dependerá del último entrenamiento de este sábado. Han venido entrenando esta semana en Atxabalpe los jugadores del filial: los centrocampistas Ribeiro y Atienza, el delantero Regis y los defensas Malón y Brani. No han llegado al derbi ni Ramis, ni Rubén Peña, ni Bigas y ni Diop. A estos últimos hay sumar las consabidas ausencias de Calavera y Arbilla.

La zaga, sin duda, es la línea diezmada en el Eibar. La ausencia de Bigas y Ramis obliga al cuerpo técnico a adoptar soluciones y todo apunta a que el centrocampista Sergio Álvarez acompañará a Oliveira en el corazón de la defensa y ambos serán la pareja de centrales. La ausencia de Rubén Peña será suplida por De Blasis que ya desempeñó en el Bernabéu de lateral derecho.

Mendilibar ha sido claro este viernes en rueda de prensa y ha afirmado que los deberes no están hechos al cien por cien. «Tenemos que conseguir al menos un punto o, cuando menos, ganar porque aún la permanencia matemática no está lograda».

La plaza de Anoeta siempre resulta complicada para el Eibar. Las cuatro visitas que ha realizado en Primera División han tenido un balance de tres derrotas y un empate. El Eibar no gana fuera de casa desde el pasado 6 de octubre que lo hizo en Montilivi ante el Girona. Desde entonces es el equipo que menos partidos ha vencido a domicilio en lo que va de liga. A este respecto, «trataremos de hacerlo en Anoeta, sería bueno porque, así, sumaríamos tres puntos importantes para la consecución matemática de la permanencia. Nuestra meta no es quedar antes o no que la Real, sino lograr la permanencia, si lo conseguimos cuanto antes, pues mejor».