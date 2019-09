Mendilibar confía en haber encontrado «el rumbo a seguir» Escriba y Mendilibar, justo antes de arrancar el encuentro entre el Eibar y el Celta. / MIKEL ASKASIBAR El técnico armero se ha mostrado satisfecho con el resultado, que ha considerado «justo». El Eibar se ha impuesto por 2-0 al Celta en un partido en el que el VAR ha anulado un tercer gol a los locales y el que el delantero del Celta Iago Aspas ha fallado un penalti IKER MENDIA San Sebastián Domingo, 29 septiembre 2019, 17:46

Satisfrecho. Así se ha mostrado José Luis Mendilibar este domingo tras la victoria de la S.D. Eibar ante el Celta en Ipurua por 2-0. Una segunda victoria consecutiva para el equipo que les permite tomar aire y alejarse de las plazas de descenso. Los armeros se han impuesto con contundencia y así lo ha remarcado su entrenadoR. «Hemos merecido la victoria», ha valorado, al tiempo que ha confiado en que ésta sea a partir de ahora la lónea a seguir.

«Hemos marcado tres goles, uno de ellos anulado, pero al final he terminado sufriendo porque se acercaban y además han tenido un penalti. Así es el Eibar», ha declarado orgulloso el técnico en la sala de prensa del estadio de Ipurua.

El preparado vizcaíno ha recordado cómo era la situación hace tres semanas y se ha congratulado de haber sido capaces de sumar siete puntos desde entonces. De hecho ha hecho pública su confianza en «aprovechar bien este cambio, que es algo que ayudará a seguir sumando puntos».

El míster ha asegurado que no ha cambiado el guión de su plantilla, que, según ha recordado, se basa en presionar arriba. «Tiene riesgos si el rival saber salir de eso presión, pero hay que asumirlo», ha compartido. Por suerte este domingo no ha sido así y sobre el césped Mendilibar se ha encontrado a un Celta que no le ha sorprendido ni ha puesto en apuros su estrategia.

Gol de Expósito

En el encuentro con la prensa el técnico vizcaíno ha valorado la actuación de Edu Expósito, que ha sido el encargado de abrir la lata. Lo ha hecho picando el balón por encima del portero, Rubén Blanco. «Lleva cinco partidos en Primera y ha metido un golazo de calidad porque la tiene, pero todavía debe de ganar cosas que no posee y que puede conseguir en el Eibar, como el ritmo, la intensidad, o aprender a chocar».

Los 90 minutos de juego (más lo añadido por el árbitro) dan para mucho y no todo lo que ha sucedido en Ipurua ha merecido el aplauso del enrenador. De hecho José Luis Mendilibar ha reconocido que se ha puesto «de mala leche» en el tramo final del partido, sobre todo con el penalti cometido sobre Aspas. «No hay que hacer eso cuando hay otras alternativas y en otros encuentros podría pagarse más caro», ha sentenciado.