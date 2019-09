Mendilibar: «Podría haber ganado cualquiera de los dos» Mendilibar da una serie de indicaciones a Charles en la banda. / EFE Mendilibar valora el empate ante el Levante y admite marcharse a casa «más contento que otras veces» IMANOL LIZASOAIN y ENEKO PÉREZ Sábado, 21 septiembre 2019, 20:45

El Eibar de José Luis Mendilibar sigue sin conocer en lo que va de Liga la victoria, y ya han pasado cinco jornadas. Con todo, el empate cosechado sin goles en el Ciutat de Valencia no dejó un regusto amargo en el vestuario armero, o al menos a eso se refirió el técnico de Zaldibar en la rueda de prensa posterior al choque: «me voy más contento a casa que otras veces, esa es la realidad. En un momento como este tenemos que esforzarnos en ver las cosas positivas, y este sábado hemos sufrido, pero también ha habido tramos del encuentro en los que hemos estado bien y hemos competido. No es fácil frenar a los delanteros del Levante, porque hacia arriba van como motos».

Habituados a ver muchos tantos en los enfrentamientos entre estas dos escuadras, se quedó seco y sin alegrías para ninguno de los dos conjuntos. «Suelen ser partidos con marcadores abultados, pero nos ha faltado mucho acierto a los dos, y así es muy difícil poder meter las ocasiones... Somos equipos que no se encierran atrás, que si tenemos la opción de ir hacia adelante no nos lo pensamos. Hemos jugado de tú a tú con nuestro rival y, mirando bien lo que ha pasado, podría haber ganado cualquiera de los dos», manifestó el azulgrana.

El entrenador del cuadro eibarrés, además, admitió que «nos está faltando calma y poso a la hora de jugar con el balón. Estoy seguro de que si logramos tranquilizarnos un poco le vamos a complicar mucho más las cosas al rival del turno». Así, recordó la primera parte que jugaron en el Metropolitano ante todo un Atlético de Madrid, al que tuvieron contra las cuerdas, o buena parte del choque ante el Espanyol en Ipurua: «ahí dimos nuestra mejor versión y estuvimos muy serios. Ahora solo falta que nos acompañen los resultados, porque la realidad es la que es y estamos abajo... Cuesta mucho ganar partidos en esta Liga, que nadie se engañe».

Condiciones adversas

La temperatura, que llegó a bordear los 30 grados, y la humedad que había en el ambiente, fueron dos aspectos que condicionaron mucho el desarrollo del juego. Cuestionado sobre ello, Mendilibar apuntó que «estamos a finales de septiembre y entiendo que no tendría que haber problemas para jugar, pero competir con esta humedad ha sido muy complicado: te ahoga, no te deja respirar y recuperar del esfuerzo, corríamos hacia adelante y no podíamos volver... Es lo que hay, queremos empezar la competición a la par que Europa pero ellos están mil kilómetros más al norte, no tienen este clima».

Aitor Fernández «Hemos tenido más oportunidades de gol que el Eibar» Aitor Fernández, guardameta arrasatearra del Levante, aseguró al término del empate ante el Eibar que «creo que hemos tenido más oportunidades de gol que el Eibar, pero considero que el empate es justo puesto que ellos también han tenido ocasiones para marcar. Quizás nos ha faltado algo de suerte, pero creo que estamos cosechando buenos resultados en casa. Es aquí, con nuestro público, donde más puntos estamos obligados a sacar para lograr la permanencia». Fernández detuvo dos disparos al japonés Inui. «Estamos aquí para defender la portería del Levante». Quique González «Lo más positivo es que estamos recuperando sensaciones» Uno de los fichajes armeros de esta temporada, Quique González, fue el encargado de valorar el empate logrado en el Ciutat de Valencia al término del encuentro. «Es un punto trabajado. Cada partido es un mundo y cuesta mucho ganar. Lo más positivo es que estamos recuperando las buenas sensaciones. Creo que hemos tenido nuestras opciones para llevarnos los tres puntos, pero toca seguir trabajando durante la semana. Sabemos que somos un equipo intenso, que presiona y al que es difícil ganarle. Lo importante es que hemos logrado un punto en un campo complicado y ya estamos pensando en el partido de este próximo jueves ante el Sevilla».