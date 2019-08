Mendilibar: «Hemos hecho otra vez un fútbol muy pobre» Mendilibar admite una mejoría respecto al partido de Mallorca, pero advierte de que hay «que jugar mejor» ENEKO PÉREZ Sábado, 24 agosto 2019, 22:44

Dos jornadas de Liga, dos rivales recién ascendidos a Primera División, y el Eibar solo suma un punto en su casillero. Es cierto que el empate cosechado en El Sadar (0-0) ha dejado una resaca más dulce que la derrota sufrida en Son Moix, por haber sumado por primera vez en esta Liga y por haber mostrado una cara más competitiva, pero al equipo azulgrana se le advierten ciertas carencias en su juego, algo que reconocía al término del partido su entrenador, José Luis Mendilibar: «Creo que está claro que ellos han tenido las oportunidades más claras. Me marcho a casa conforme con el trabajo que ha realizado el equipo, pero no estoy satisfecho con nuestro fútbol, creo que ha sido muy pobre otra vez, como en Mallorca».

En cuanto al desarrollo del partido, el técnico armero apuntó que «Osasuna ha interpretado mejor lo que había que hacer. Han jugado más y mejor que nosotros en campo contrario, que era el objetivo de los dos conjuntos, y a partir de ahí nos han creado peligro, sobre todo, enviando balones a la espalda de las defensas. En ese sentido ellos han estado más cómodos y a nosotros nos costaba más, pero en la segunda parte hemos salido más y nos hemos soltado un poco».

Todos son de Primera

Un punto ante dos equipos que acaban de subir de Segunda División no parece un botín muy jugoso, a pesar de que los partidos hayan sido lejos de Ipurua. En ese sentido, Mendilibar replicó que «no son recién ascendidos, eso a mí me da igual, son equipos de Primera que no te regalan nada, no puedes ir a jugar contra ellos pensando que va a ser fácil. El año pasado empezamos en casa recibiendo al Huesca, un conjunto novato en Primera, y nos ganaron. No son peores que nosotros. Solo espero que este punto nos de confianza y nos ayude a ir al Wanda mejor, porque vamos a tener que hacer un buen partido allí».

«Todos hubiéramos firmado un inicio como este» Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna y exresponsable del banquillo de la Real Sociedad, apuntó tras la conclusión del duelo que «todos hubiéramos firmado un inicio como este, con una victoria y un empate. No obstante, para ganar en Primera va a haber que hacer más cosas. Hoy creo que hemos merecido más, pero tampoco veo injusto el empate, ha sido un choque igualado y cerrado, me lo esperaba algo más abierto».