Derbi Eibar-Real Sociedad Mendilibar: «El Eibar va a jugar a tope y va a apretar desde un principio a la Real Sociedad» El técnico armero quiere aprovechar «esta bola extra» para olvidar la derrota ante el Mallorca J. A. REMENTERÍA Lunes, 9 marzo 2020, 16:34

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado este lunes, en la comparecencia previa al partido de mañana en Ipurua (20.00 horas) en el derbi aplazado ante la Real Sociedad, que «si aprovechamos esta bola extra, lo del fin de semana quedará olvidado». El preparador centra sus palabras en clara alusión al severo traspiés recibido en casa ante el Mallorca. La visita de los hombres de Imanol Alguacil la entiende como una gran oportunidad para cambiar el rumbo de la clasificación. Ahora mismo, a falta de jugarse el choque de mañana, el descenso para el Eibar está a dos puntos.

«Por nuestro estilo de fútbol hacemos muchos esfuerzos como para poder jugar cada tres días. Nos cuesta más recuperar por nuestra forma de apretar y correr. Espero que salga bien y que los que estén y hayan jugado el sábado estén completamente recuperados y los que vayan a salir sin haber jugado cierto tiempo, estén a la altura», incide el máximo responsable del banquillo armero, José Luis Mendilibar, ante el encuentro del Eibar contra la Real Sociedad .

José Luis Mendilibar ha adelantado que en el once inicial del Eibar «más o menos cambiará la mitad del equipo» respecto al partido jugado el pasado sábado en casa ante el Mallorca, y que acabó con un sorprendente 1-2 ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

El técnico azulgrana advierte en su mensaje de que librar la categoría depende de ellos mismos. «Los que tenemos que librar la categoría somos nosotros, los demás no nos van a regalar. Tenemos que ganar. Los aciertos que tuvimos el partido ante el Levante no los hemos tenido ante el Mallorca. Estás acertado si los remates van a portería. En este último partido, de once remates, solo tres acertamos portería. Ahí está la diferencia. A veces los resultados no te dicen cómo has jugado, sino el acierto que has tenido», ha subryado José Luis Mendilibar pensando en el partido contra la Real Sociedad .

Sobre la Real Sociedad, confiesa el de Zaldibar que llega «en una dinámica en la que es igual que juegue uno u otro. Tienen un estilo de fútbol que es jugar el balón desde atrás, pero han demostrado que pueden jugar con otro estilo. Ahora mismo ellos están con una confianza tremenda. A ver si nosotros somos capaces de cogerla. Creo que vienen en el mejor momento en el que pueden venir ellos. Vendrán pensando que pueden ganar y que tienen que jugar ellos a su fútbol, no pensando en nosotros».

Confianza y nada de regalos son las claves para el derbi de mañana entre el Eibar y la Real Sociedad. «Tenemos que confiar en nosotros y no regalar nada. En los dos goles que nos mete el Mallorca podríamos haber hecho más. Estoy convencido de que vamos a jugar a tope y les vamos a apretar desde un principio. No sé hasta dónde nos llegarán las fuerzas, pero para eso habrá gente en el banquillo esperando a salir. Espero que hagamos un gran partido», concluye José Luis Mendilibar .