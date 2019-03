Mendilibar: «Siempre tuvimos la sensación de poder levantar el partido» José Luis Mendilibar y Paco López durante el partido. / EFE Mendilibar se muestra «contento con el encuentro que hemos hecho» y asegura que «es un punto que no está mal» DV Domingo, 31 marzo 2019, 18:59

José Luis Mendilibar ha asegurado tras el empate de su equipo ante el Levante en Valencia que a pesar de ir perdiendo casi todo el partido siempre han tenido la sensación de levantar el encuentro. «Un entrenador trabaja los partidos, pero no siempre se puede hacer lo que se quiere, pero hoy el partido no ha sido un correcalles en el que hemos empatado. Estoy contento con el partido que hemos hecho», ha dicho en rueda de prensa.

El de Zaldibar ha querido quedarse con el lado positivo del empate. «Para mí un partido de 0-0 puede ser muy bueno, pero hoy hemos estado bastante acertados. Por supuesto que ha habido algún error en los goles, pero el fútbol es un juego de errores. Cada equipo ha jugado a lo que sabe jugar. Ninguno ha pensado en el rival, hemos pensado en nuestro equipo tanto ellos como nosotros», ha añadido.

El Levante ha tenido la victoria en sus manos cuando el marcador era favorable a los locales. «La verdad es que ellos con 2-1 podían haber marcado el 3-1, pero teníamos la sensación de poder levantarlo. Con el 1-1, Enrich ha tenido en sus botas el 1-2, pero inmediatamente después ha llegado el segundo gol del Levante. Otras veces, hagas lo que hagas, no llegas a la meta rival y hoy daba la sensación de que sí era posible. Es un punto que no está mal. Creo que los dos equipos hemos estado bien», ha concluido.

Mendilibar ha apostado por situar a Cucurella en el lateral izquierdo debido a la titularidad de Pedro León en banda derecha. Orellana ha formado en la izquierda junto al extremo catalán. «Nuestra mejor salida con balón normalmente es con Ramis, que juega por la izquierda. Es la salida más sencilla y a partir de ahí iniciamos nuestro ataque. Rubén Peña también nos da mucho con las incorporaciones y centros en campo contrario. Sí que es cierto que nuestro ataque solemos volcarlo por cualquiera de las dos bandas. Lo saben todos los equipos, llevamos haciéndolo así todo el año y creo que lo estamos haciendo bastante bien».

Un 6-6 global

El global de los dos partidos de liga deja un asombroso 6-6. «No creo que sea un desastre que el marcador global del partido de ida y vuelta haya sido de 6-6. Un partido de 0-0 puede ser muy bueno y se pueden fallar muchas ocasiones. Hoy hemos estado muy acertados, como en el partido de la primera vuelta. El fútbol vive de los errores y todos los equipos los cometemos. Sabíamos que el Levante nos podía hacer daño, pero cada uno de los dos equipos ha jugado a lo que sabe. Ninguno ha especulado ni ha estado pensando en el otro equipo. Cuando hay muchos goles la gente dice que es un partido de correcalles, pero el de hoy ha sido un partido bueno».

Charles se ha quedado en el banco y Kike García ha partido como titular. «Los cambios muchas veces los hacemos según el resultado. Hoy íbamos perdiendo 2-1 y Charles es más rematador que Kike, sabe dónde estar en cada centro. Kike desgasta más al rival. Ya había hecho su trabajo y tal y como iba el partido he considerado que Charles nos podía dar algo más. Estoy contento con el trabajo de Kike».

Mendilibar también ha tenido unas palabras para el cambio de posiciones entre Orellana y Cardona. «Se han cambiado ellos. Son listos. Fabián lleva toda la temporada jugando con Peña en la derecha. Hay veces que las decisiones hay que tomarlas en el campo».

El entrenador rival «Hemos podido meter el tercero y también perder»

El entrenador del Levante, Paco López, ha asegurado a la conclusión del partido que su equipo ha igualado ante el Eibar, que si el equipo se pone nervioso lo pasarán mal en lo que resta de temporada. «Jugar en casa debe ser un estímulo. No podemos caer en el error de que sea lo contrario. El desanimo, las prisas y urgencias no son buenos acompañantes. No digo que no hayamos ganado por eso, pero todo influye», ha dicho ante los medios tras el partido.

El técnico granota ha tratado de encontrar una explicación al empate de ayer en el Ciutat de Valencia. «Desde los primeros minutos ha faltado tranquilidad y si nos ponemos nerviosos lo pasaremos mal. El equipo que logre superar los momentos difíciles y los nervios logrará el objetivo», ha añadido.

Para Paco López, en el partido «ha podido pasar de todo: hacer nosotros el tercero y haber ganado, pero al final casi perdemos también».

Ha restado importancia a los goles que recibe el equipo a balón parado. «Es algo que trabajamos pero no por eso vamos a dejar de cometer errores en los partidos. Creo que no hay que estar excesivamente pendiente de eso. Es una parte más de los partidos», ha concluido.