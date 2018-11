SD Eibar Mendilibar: «Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido ante el Alavés» Mendilibar en un entrenamiento en Atxabalpe / Morquecho El técnico del Eibar confía en darle la vuelta a la mala racha que atraviesa el equipo el domingo en el derbi ante el Alavés J. A. REMENTERIA Viernes, 2 noviembre 2018, 15:43

El Eibar recibe este domingo en Ipurua a las 12.00 horas al Alavés, en el que será el tercer derbi de la temporada para los armeros. El Eibar ganó a la Real (2-1) y empató con el Athletic (1-1). Ahora toca ganar a un cuadro alavés que está en forma y en estado de gracia. Los alaveses llegan a Ipurua como segundos clasificados de la Liga tras un arranque de temporada arrollador.

El Eibar sin embargo llega al derbi en horas bajas. Lleva una semana acompañado de la desgracia: salió goleado en Balaídos ante el Celta por 4-0 y en el encuentro de la ida ante el Sporting cayó 2-0 en un partido que fue calificado por Mendilibar de 'horrible', en referencia al juego de su equipo. Al margen del resultado y la mala imagen, volvieron a lesionarse, a recaer, los defensas Jordi Calavera y Ramis, ambos no llegaron a cumplir los cuarenta y cinco minutos del primer tiempo. Pero también se ha lesionado el central Pedro Bigas. Además, el equipo ha encajado seis goles en los últimos dos partidos que ha disputado y no ha marcado ninguno, un balance preocupante.

«Ha sido una semana mala, nos queda un partido para mejorar, peor no se puede hacer. Cierto es que hemos encajado muchos goles y no hemos hecho ninguno y encima hemos tenido lesiones. No sabemos aún el alcance de las lesiones de Calavera, Ramis y Bigas, no creo que lleguen al partido ante el Alavés», ha señalado Mendilibar, quien se va a ver obligado a pensar en buscar alternativas porque «tenemos lesiones en la zona de la zaga, pero vamos a esperar».

El técnico armero es consciente de que el Alavés se presenta en Ipurua en un buen momento. «Han jugado la Copa como nosotros, pero harán cambios, llegan en un buen momento a nuestro feudo. Hacen goles, por tanto hacen bien lo que tenga que hacer, a nosotros nos cuesta hacer goles y encima nos meten fácil, así que hacemos peor que el Alavés. Es un derbi y en estos choques no se ve cómo está cada equipo, suelen ser encuentros distintos«.

A quienes ven en el Eibar y Alavés equipos similares, Mendilibar ha respondido que «no tenemos los mismos puntos», aunque el preparador armero confiesa que «luchan hasta el final, son valientes y no dejan escapar la oportunidad. Ahora mismo están en un gran momento, han sacado puntos en el tiempo de descuento lo que les da mucha moral. A cada partido van con la idea de ganar y con la mente puesta en que van a tener su ocasión para marcar y ganar, esto ahora mismo les hace ser más fuerte que nosotros. Para nosotros ahora mismo es un tema de mentalidad. Las propuestas de juego de los dos equipos son parecidas en aspectos como que jugamos muy adelantados y valientes y buscamos ocasiones para marcar hasta el último minuto. El Alavés vendrá con la intención de ganar y con mejor mentalidad que nosotros por su dinámica de juego«.

Mendilibar no ha escondido que «el vestuario no está bien por los dos últimos partidos, sabemos que nos pueden tocar durante la temporada momentos de estos y tenemos que salir adelante, este tipo de cosas nos pueden pasar y hay que hincarle el diente a esto». Por eso, y a pesar de las circunstancias, el entrenador armero está convencido de que su equipo hará «un buen partido» ante el Alavés. «Confío en que vamos a hacer un buen partido, espero que no demos facilidades y podamos conseguir un buen resultado. Tenemos que hacernos fuertes para ser mejores que ellos. Que ellos estén más pendientes de nosotros que nosotros de ellos. Tenemos dos días, suficientes para recuperar la mentalidad del equipo, hemos de fortalecernos más en defensa, no podemos cometer errores«.

Mendilibar también ha querido lanzar un mensaje al público de Ipurua. «La afición sabe que podemos pasar por momentos malos y que vamos a tener altibajos, pero también sabe que vamos a estar siempre peleando en Ipurua y les vamos a hacer gozar».