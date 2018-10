S.D. Eibar Mendilibar confirma la baja de Dmitrovic mañana en Vigo El técnico explica que el meta serbio sigue arrastrando una pubalgia, por lo que solo recupera a Jordi Calavera LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 26 octubre 2018, 07:45

Marko Dmitrovic tampoco será de la partida en Vigo. Así lo confirmó ayer José Luis Mendilibar durante su comparecencia previa al choque que el Eibar disputará mañana (18.30 horas) en Balaídos, donde tendrá que volver a alinear a Asier Riesgo y a convocar para el banquillo al portero del filial Markel Areitio.

«Dmitrovic no llega», dijo sin querer ocultar que los problemas derivados de la pubalgia con la que regresó de la concentración con la selección de Serbia persisten de manera preocupante. «Está tratándose de la pubalgia y vamos a ver lo que dura», explicó con preoucpación el técnico armero, que añadió que sigue teniendo que lamentar las bajas de Paulo, Pedro León Escalante, que «aún no están a disposición de poder jugar».

Al menos sí que recupera a Jordi Calavera, que hace unos días sufrió un esguince leve en su tobillo derecho que le hizo ser baja contra el Athletic justo cuando había logrado recuperarse de lla lesión muscular que le apartó del equipo durante varias semanas.

Paulo podría regresar al grupo la semana que viene, pero Escalante y Pedro aún deben esperar

«No sé si la mala racha del Celta es una buena o mala noticia para nosotros», apunta el de Zaldibar

El lateral catalán «está bien, ya lleva casi la tercera semana con el grupo», comentó Mendilibar, aunque será complicado que le haga un hueco en la convocatoria debido al gran estado de forma que atraviesa Rubén Peña.

El único de los lesionados que tiene visos de recuperarse a corto plazo parece ser Paulo Oliveir. «A partir de la semana que viene, Paulo podrá entrar», mientras que reveló que no las tiene todas consigo respecto a Dmitrovic y Escalante. «La duda seguirá siendo Marko, mientras que a Gonzalo le quedará un poca más».

Otro rival en crisis

Al igual que el pasado domingo ante el Athletic, el Eibar se enfrenta a otro rival inmerso en una crisis debido a que ha enlazdado ya seis partidos consecutivos sin ganar, algo que para el de Zaldibar puede ser tan bueno como peligroso. «Llevan seis partidos sin ganar y cada vez la victoria está más cerca. Si no es ahora, será el siguiente partido porque siempre no se puede empatar o perder. No sé si es una noticia buena o mala para nosotros».

Un capote a Mohamed

Esa ristra de malos resultados ha puesto en la picota a Antonio Mohamed, el técnico del equipo vigués, que recibió un mensaje de ánimo por parte de Mendilibar, aunque para ello ha culpado a los periodistas de la posible destitución del céltico. «Así sois vosotros. Me hace gracia el allí se habla, allí habláis y luego enredáis a la gente para que siga hablando. Es lo que pasa, sois así los periodistas. Echáis la caña y luego a ver lo que pasa». Sin embargo, acto seguido reconoció que «el entrenador sabe que si no gana está en el punto de mira para ser destituido. Rara vez un club mira cómo trabaja el entrenador. Solo mira el resultado».

Lo que realmente puede marcar el choque son las bajas de Maxi Gómez y Iago Aspas. «El Celta no ha cambiado mucho respecto a la pasada temporada, solo el entrenador. Los jugadores son los mismos. Parece que Maxi Gómez no llega y tanto él como Aspas le dan mucho al equipo. Metieron un porrón de goles y este año son otra vez ellos los que marcan las diferencias».

Contento con Areitio

Conocida ya la decisión de los accionistas, el preparador azulgrana mostró su satisfacción por la elección de Areitio. «Lo que dije es que me gustaba porque nos daba más opciones que Azitain y creo que no hay nadie que haya rebatido eso. Otras cosa es lo que quiere cada uno más allá de las condiciones de un sitio u otro. Espero que la polémica se haya acabado y se decida, si hay dinero, a hacer la obra cuanto antes. Creo que para el equipo y para el club Areitio es lo mejor».

Rivera, cedido al Huesca

Christian Rivera, que en verano recaló en La UD Las Palmas tras devincularse del EIbar, ha sido cedido al Huesca, para cubrir la lesión de larga duración de Luisinho.