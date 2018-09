Diop, De Blasis y Cucurella, entre los convocados para medirse ante el Atlético de Madrid

El Eibar visita mañana a las 13.00 horas en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, un partido que se antoja complicado para los intereses del cuadro armero. Mendilibar lleva a todos los disponibles, es decir, a 19 jugadores, excepto Orellana, Pedro León, Bigas y Calavera, que están lesionados. Las dos últimas incoporaciones De Blasis y Cucurella estrenan convocatoria y son novedad. Tras recuperarse de sus molestias, el central Ramis, el delantero Kike García -no estuvieron en el último partido ante la Real Sociedad- y Enrich y Diop, que han estado renqueantes estarán en el feudo colchonero

El técnico armero es consciente de que les espera un hueso duro de roer sobre todo cuando el equipo de Simeone ha perdido su último partido liguero en Vigo ante el Celta por 2-0 .«Porque ellos no pueden perder dos partidos consecutivos, es un equipo con el que tienes que estar concentrado al ciento veinte por ciento. Es un equipo que para ganar tampoco le hace falta jugar bien, es un grande que trabaja mucho, que defiende bien y al que le haces pocas ocasiones. Su lucha y entrega es como la de un pequeño pero con la diferencia que es un grande. Te gana los partidos porque te hace sentirte como ellos, estás jugando tanto como ellos y te sorprende, te mete gol y ya no puedes hacer nada. Es difícil soprenderle en el caso que te hayan metido gol, te resulta difícil de levantar el partido. No querrá perder otro partido consecutivo, tendrá el público con él y tendrá paciencia hasta el final», ha explicado el técnico armero.

Mendilibar resalta que el Atlético está al nivel del Real Madrid y Barcelona en la lucha por los títulos en los últimos años y que por ello «hay que estar vigilantes en todo el campo. Cuentan con esa capacidad de sorpresa, no puedes descuidarte en lo más mínimo, si somos capaces de no descuidarnos podemos hacer algo».

La pasada campaña el Eibar empató 2-2 en el Wanda Metropolitano en la última jornada. En este sentido Mendilibar ha recordado que «fue un día especial, ellos venían de celebrar el título de la Europa League, despedida de Torres, era una fiesta, y nosotros estuvimos muy concentrados, ahora será distinto».

Los 19 jugadores citados por Mendilibar son: Riesgo, Dmitrovic, Rubén Peña, Paulo, Ramis, Arbilla, Cote, Cucurella, Sergio Álvarez, Diop, Escalante, Jordán, Mar Cardona, De Blasis, Hervías, Pere Milla, Enrich, Kike García y Charles.