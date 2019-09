S.D. Eibar Mendilibar: «Va a ser difícil olvidar esta remontada» Inui, con Mendilibar, tras ser sustituido a la media hora / ASKASIBAR Mendilibar muestra su alegría «porque hemos vuelto a ser el Eibar de siempre, el que aprietay juega por fuera» ALBERTO ECHALUCE Jueves, 26 septiembre 2019, 23:24

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, suspiró y mostró, por primera vez, un semblante tranquilo cuando compareció en la rueda de prensa posterior al partido. Resumió el encuentro diciendo que «hemos tenido una malísima primera parte, pero en la segunda hemos buscado el primer gol y después ha venido uno más, en un fallo de ellos, y en el tercero, Cote ha estado sensacional. Ha puesto el ojo y allí ha ido el balón». Por ello, apuntó el técnico de Zaldibar en su valoración final, que «va a ser difícil olvidar esta remontada. Me he acordado mucho de la goleada al Betis de la pasada temporada. No es fácil darle la vuelta a la tortilla y ante un Sevilla, que es un gran equipo».

Tras una primera parte en la que se encendieron las alarmas, Mendilibar dijo que «en el descanso he pensado 'ahora qué vamos a hacer'. No he mostrado mi enfado, ni tampoco he gritado. Sólo les he pedido que confiaran en mejorar». Por ello, entre las causas de la mala primera parte jugada por su equipo estuvieron «en que recibían Banega y Jordán el balón muy sueltos. Bajaban libres y estaban bien apoyados por los delanteros y laterales. Nos han hecho sufrir en defensa y todos los balones se los han llevado ellos, mientras que nosotros no hemos hecho ninguna ocasión».

No obstante, tras el descanso, las instrucciones de Mendilibar fueron claras y dieron fruto «tratando de apretar nuestros centrocampistas. Edu Expósito y Escalante apretando a la defensa y situando más retrasado a Diop. Y también en bandas hemos estado más valientes poniendo muchos balones con peligro, cosa que no habíamos hecho en la primera parte».

Además del resultado, Mendilibar mostró su satisfacción «porque hemos vuelto a ser el Eibar de siempre: el que juega por fuera y aprieta arriba. El de años atrás. Estando bien hemos demostrado que somos el equipo fuerte de casa. Podrás acertar o no, pero nos ha salido, en la segundo parte, el fútbol que queríamos hacer».

Finalmente, declaró que «espero que sean más de tres puntos por la forma de jugar en el segundo tiempo y ante el rival que lo hemos hecho. Es el mérito de mis jugadores y no de los cambios. Ahora tenemos que recuperar a la gente, cosa que no va ser fácil. Tenemos que creer que se pueden hacer bien las cosas».