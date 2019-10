Convocatoria Mendilibar desplaza a dieciocho jugadores al amistoso de mañana ante el Toulouse Imagen de archivo de Esteban Burgos junto al preparador físico Alain Gandiaga / Mikel Askasibar Esteban Burgos, es novedad; viajarán Jonmi, Ekhi Bravo, Cubero, Mendia y María del filial CD Vitoria J. A. REMENTERÍA Miércoles, 9 octubre 2019, 13:35

José Luis Mendilibar ha confeccionado una convocatoria de dieciocho jugadores para jugar mañana a las 19.00 horas en Pau ante el Toulouse un amistoso aprovechando el parón liguero que están viviendo esta semana.

En las filas armeras no están ni el portero Dmitrovic, ni el centrocampista Orellana, ambos con la selecciones de Serbia y Chile respectivamente. Tampoco está el ahora reconvertido en lateral derecho De Blasis ya que sufrió un corte en su pierna derecha en el entrenamiento del pasado lunes en Atxabalpe. A la lista de los ausentes se suman el lateral izquierdo Cote, que se recupera de una rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo, y el defensa Pedro Bigas, que se retiró en el descanso en el Benito Villamarín ante el Betis por molestias musculares, y Correa, que se recupera de una lesión. La lista no termina ya que Arbilla, Escalante y Diop no están convocados para que puedan descansar.

En las filas armeras destaca la presencia del central Esteban Burgos. Es la primera vez que se le incluye en la convocatoria y es que hasta la fecha ha estado recuperándose de una lesión de tobillo que arrastraba de la pasada temporada cuando militaba en el Alcorcón de Segunda liguera. Mendilibar también desplazará a los jugadores del filial CD Vitoria: el portero Jonmi; el defensa Cubero y los centrocampistas Marí, Ekhi Bravo y Eñaut Mendia. Además del central Esteban Burgos viajarán a Pau: Yoel, Jonmi, Tejero, Ramis, Oliveira, Cubero, Burgos, Sergio Álvarez, Expósito, Pedro León, Inui, Marí, Ekhi Bravo, Eñaut Mendia, Kike García, Enrich, Quique González y Charles

El partido ante el Toulouse será aprovechada por dar minutos a los que menos han jugado en las ocho jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha. Tras este parón, la reanudación de la competición en el caso del Eibar va a ser ante el Barcelona en Ipurua el día 19 de octubre, sábado.