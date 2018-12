S.D. Eibar Mendilibar da descanso a Ramis, Orellana y Diop Imagen de archivo de José Luis Mendilibar. / MORQUECHO El Eibar tratará de remontar este jueves en Ipurua el 0-2 que le endosó el Sporting en Gijón DV Miércoles, 5 diciembre 2018, 15:37

Riesgo, Markel Areitio, Rubén Peña, Arbilla, Oliveira, Bigas, Cote, Cururella, Escalante, Jordán, Sergio Alvarez, Pere Milla, Hervías, De Blasis, Enrich, Kike García, Charles y Marc Cardona. Esta es la lista de jugadores del Eibar que este jueves, a partir de las 18.30 horas, en Ipurua, se van a enfrentar al Sporting de Gijón en partido de vuelta de la Copa. Ni Pape Diop, ni Ramis, ni Orellana va a estar ante los gijoneses. El gran reto del Eibar es superar el 2-0 que traen los asturianos de ventaja y pasar la eliminatoria.

«Nuestro objetivo es tener la portería a cero, no dejarles marcar porque, si ellos marcan, a nivel psicológico bajas los brazos porque incrementan su ventaja. Vamos a ir a apretar desde el principio fuerte e ir a por ellos, estar seguros atrás, no cometer errores que puedan permitirles marcar Tenemos que salir a muerte. Dos goles puedes marcar sin arriesgar mucho, el partido puede ser largo y pueden darse ocasiones». Esta es la fórmula de Mendilibar para superar el 2-0 que tienen como resultado adverso antes de empezar el choque. El técnico armero ha hecho hincapié sobre todo en la concentración. «Pido a mis jugadores que tengan mucha concentración para no cometer errores, tenemos que estar seguros. Tenemos que saber cuando tenemos que jugar y cuando hemos de despejar el balón».