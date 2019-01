S.D. Eibar Mendilibar: «Estamos jugando bien, pero deberíamos tener más puntos» Felix Morquecho El técnico deja entrever que puede haber salidas de algunos jugadores que apenas juegan J. A. REMENTERÍA Viernes, 4 enero 2019, 14:56

«Estoy contento, hemos entrenado muy bien y si jugamos así, tendremos muchas opciones de ganar el domingo, aunque tengamos un rival como el Villarreal». Así de rotundo se ha pronunciado José Luis Mendilibar en la rueda de prensa previa al choque. El Eibar recibirá al Villarreal a las 12.30 horas en Ipurua el próximo domingo.

El entrenador del SD Eibar ha adelantado que el portero Dmitrovic está para jugar y que Markel Areitio ha vuelto al Vitoria. «Los dos porteros son ahora Riesgo y Dmitrovic», ha sentenciado.

El técnico ha hablado del choque del Villarreal ante el Real Madrid con quien empató 2-2 en el Estadio de la Cerámica el jueves en partido aplazado y de las características del 'submarino amarillo'. «El Villarreal jugó bien y el Real Madrid, mal, pero la diferencia es que nosotros no somos el Madrid. El partido no será el mismo en Ipurua ya que con Luis García, ellos han cambiado algo en su juego. Pero cada partido es una historia distinta. Espero recibir a un Villarreal que venga pensando en ganar y que si lo hacen nos pongan a nosotros, como a otros equipos, en peligro».

Mendilibar ha añadido que «para ellos es un partido importante, pero también para nosotros que, si ganamos, sacaremos un número considerable de puntos. Querrán jugar con seguridad atrás y tienen calidad de medio campo para arriba, con poco pueden desequilibrar».

Sacar el máximo de puntos en los dos partidos que restan para finalizar la primera vuelta es una de las claves para Mendilibar en una liga muy, pero que muy, igualada. Villarreal y Barcelona son los dos choques que le quedan al Eibar. «Vamos a luchar por sacar el máximo de puntos, las inversiones realizadas han hecho que la igualdad sea máxima», ha explicado Mendilibar.

El Eibar ha sacado tres de los últimos doce puntos posibles, una situación que ha coincidido con un buen juego del equipo. Por eso Mendilibar ha asegurado estar «tranquilo con cómo estamos jugando, pero creo que deberíamos tener más puntos de los que tenemos».

Con respecto al mercado de invierno el técnico armero ha dejado entrever que habrá salidas, centradas más en aquellos que no juegan, como es el caso de Hervías, Mar Cardona, Pere Milla o Jordi Calavera. Por otro lado, Mendilibar no cree que salga alguno de los habituales, aunque se cierne sobre ellos el pago de la cláusula de rescisión. «Si hay claúsulas es cuestión de pagar para que se vayan. Pero si no hay cláusulas, hay que hablar y es más difícil». El técnico añade que «alguno puede salir porque juega poco. Además, si ponen el dinero pues no hay nada que hacer».