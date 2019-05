S.D. Eibar Mendilibar confiesa que no le importaría continuar en el Eibar El técnico es ambicioso y quiere ganar los tres partidos que restan J. A. REMENTERÍA Viernes, 3 mayo 2019, 13:34

Mendilibar cuenta con 17 jugadores fijos para recibir este domingo, a las 14.00 horas, en Ipurua, al Betis. La duda está en Kike García que puede entrar en la lista que facilitará mañana tras el último entrenamiento con una máscara que le proteja el tabique nasal fracturado en Huesca. Tiene posibilidad de entrar en la lista el centrocampista del filial Marí, que ya debutó en la capital oscense, y tiene alguna opción de ser citado ante los béticos, no así el central Kaiser que ha estado en varias convocatorias.

El entrenador armero tiene claro que hay que seguir peleando para sumar el mayor número de puntos, aunque la permanencia esté prácticamente lograda después de haber ganado en Valencia por 0-1 y sumar los 43 que tiene ahora mismo, «ya les he dicho a los jugadores que tenemos que sumar para quedar en lo más alto y lograr el mayor número de puntos, nuestra idea es ganar los tres partidos que quedan de aquí al final. Aunque estemos en una posición buena no podemos bajar los brazos. Si ganamos al Betis, le pasaríamos. No podemos conformarnos con lo que hemos hecho, ni pensar en las vacaciones, hay que competir hasta acabar la competición«.

El preparador armero tiene palabras de elogio para el Betis y entiende que, «es un partido que nos da opciones, su forma de jugar favorece nuestra presión. Tiene buenos jugadores, aunque en las últimas jornadas no estén bien, es un equipo con una gran calidad que en cualquier momento te puedo hacer gol. Es un equipo con buenos futbolistas, con una idea de jugar que, creo, no van a cambiar por visitarnos. Su objetivo era llegar a Europa, aunque lo tengan complicado puede ganar en cualquier campo y pelear«. A pesar de que los béticos llevan tres derrotas y un empate en las cuatro últimas jornadas, a juicio de Mendilibar se trata de »un equipo peligroso con capacidad de sorprender«.

Preguntado Mendilibar por su continuidad o no, el técnico señala que «estamos en camino de poder hablar. No sé si llevará mucho o poco tiempo», al tiempo admite que está contento en el Eibar, «siempre he dicho lo mismo, que estoy contento, que mi familia está bien, no me importaría seguir«