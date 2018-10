Copa del Rey Mendilibar confiesa que el Eibar irá a Gijón «a ganar como si fuera de Liga» Mendilibar en rueda de prensa. Foto de archivo. / F. Morquecho Solo lleva un jugador del filial, el portero Markel Areitio J. A. REMENTERÍA Miércoles, 31 octubre 2018, 16:48

José Luis Mendilibar ha manifestado que el Eibar viaja a Gijón con la intención de «ganar el partido como si fuera de Liga». Así de claro es el técnico armero de cara al partido de ida de dieciseisavos de la Copa del Rey en El Molinón ante el Sporting, a partir de las 12.00 horas. Mendilibar solo ha convocado del filial CD.Vitoria al portero Markel Areitio, el resto son Riesgo, Calavera, Arbilla, Ramis, Oliveira, Bigas, Cote, Cucurella, Jordán, Pape Diop, Sergio Álvarez, Hervías, Pere Milla, De Blasis, Kike García, Charles y Cardona. Causan baja por lesión Dmitrovic, Pedro León, Escalante y Sergi Enrich y por decisión técnica Rubén Peña y Orellana.

⚽️🔴🔵DEIALDIA - CONVOCATORIA - SQUAD LIST#SportingEibar#CopaDelRey

Mendilibar ha asegurado que ante los gijoneses «tendrán oportunidad de jugar los que no están jugando en Liga, que están entrenando muy bien. Los jugadores saben que habrá bastantes cambios y están todos preparados para jugar».

El máximo responsable del banquillo armero matiza que «a mí siempre me ha gustado la Copa porque, cuando tienes plantilla amplia, el entrenador y los propios jugadores agradecen que esté compitiendo todo el mundo y se ve más a gusto a todos. Si te eliminan a la primera, quedan siete meses de competición y juegan once en Liga y van otros siete convocados y quedan otros seis fuera. Eso es muy duro. Si seguimos teniendo competición, que no nos va a influir en la Liga, porque jugaran los menos habituales, bienvenido sea tener más partidos».

Sobre la eliminatoria, Mendilibar afirma que «normalmente los favoritos somos nosotros, que somos en equipo de Primera, pero nosotros somos un equipo bajo de Primera y ellos un equipo alto de Segunda, se iguala mucho el nivel. Además, la afición del Molinón es de Primera división y al jugar contra un equipo de Primera, les van a animar. Espero que podamos hacer un buen partido. De principio salimos a ganar como si fuese un partido de liga».