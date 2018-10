S.D. Eibar Mendilibar destaca que el derbi ante el Athletic será complicado para los dos Imagen de archivo de Mendilibar en una comparecencia ante los periodistas. / Morquecho La convocatoria en principio son los 19 jugadores disponibles J. A. REMENTERÍA Viernes, 19 octubre 2018, 14:03

José Luis Mendilibar, preparador del Eibar, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de Ipurua para analizar la actualidad en clave azulgrana, marcada fundamentalmente por el duelo del domingo ante el Athletic. «Hemos entrenado bien, el último partido lo ganamos en Girona y las sensaciones que tenemos son muy buenas, estamos en buen momento, pero vamos a ver qué pasa el domingo», ha apuntado el de Zaldibar.

El técnico armero ha señalado que «el Athletic presiona mucho, con Berizzo ejerce una gran presión a nivel colectivo e individual. Es un rival que estratégicamente es fuerte y va bien de cabeza. No sé si vendrá o no Aduriz, pero en general es un conjunto que es peligroso. Además, estos partidos de derbi suelen ser especiales, de pocos goles y de mucha intensidad». El cuadro rojiblanco ha visitado Ipurua en cuatro ocasiones en Primera División, con tres victorias y una derrota. Los bilbaínos vienen con necesidad de ganar porque una derrota podría abocarles al descenso: «Va a ser un partido complicado para nosotros, pero ellos también saben que en Ipurua no lo van a tener fácil. La necesidad de ganar es para todos los equipos, no solo tiene necesidad imperiosa el Athletic, la tenemos todos los equipos».

El preparador azulgrana solo cuenta con 19 jugadores, A priori estos serán los citados, a expensas de lo que suceda en el entreno de mañana. Los jugadores son: Dmitrovic, Riesgo, Rubén Peña, Arbilla, Ramis, Paulo, Bigas, Cote, Cucurella, Diop, Jordán, Sergio Álvarez, Charles, Enrich, Hervías, Pere Milla, Marc Cardona, De Blasis y Kike García.

Mendilibar apuesta por Areitio

Estos días previos a la Asamblea General Ordinaria del Eibar que se va a celebrar el próximo día 24 en el Coliseo, hay un debate entre los aficionados armeros sobre la futura instalación de la Ciudad Deportiva. Hay dos alternativas, bien en Areitio (Mallabia) con cuatro campos y posibilidad de uno más, o bien Azitain (Eibar) con capacidad solo para tres. Una de las dos saldrá elegida. El Consejo de Administración apuesta por Areitio (Mallabia) y el entrenador armero también está en sintonía con el órgano rector de la entidad azulgrana. Mendilibar lo ha expresado hoy a preguntas de los medios de comunicación. «Pienso que hay que mirar el bien del club. La distancia de un lado a otro es bastante parecida. ¿Dónde se pueden hacer más campos? Además, que los necesitas. No es que vamos a hacer ocho campos y tres no los necesitas, sino que vamos a a hacer cuatro, si se hacen allí, y los vamos a necesitar».