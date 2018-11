S.D. Eibar Mendilibar: «Sacaremos un buen equipo y daremos la cara ante el Real Madrid» Imagen de archivo de José Luis Mendilibar. / Morquecho El técnico armero no ve «tanta diferencia entre Lopetegi y Solari» J. A. REMENTERÍA Jueves, 22 noviembre 2018, 14:08

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación para analizar la actualidad en clave armera, marcada fundamentalmente por el partido de este fin de semana ante el Real Madrid. Mendilibar ha señalado que su equipo dará la cara ante el conjunto blanco este sábado a las 13.00 horas en Ipurua y, pese a tener ausencias, ha dicho estar «convencido de que daremos la cara, que el equipo jugará bien. Tenemos veintitrés jugadores en la plantilla y sacaremos un buen equipo para luchar por la victoria ante un gran rival». El preparador azulgrana no puede contar con respecto al último once ni con Diop ni Arbilla, ambos sancionados. A estas dos ausencias hay que sumar las de Dmitrovic y Pedro León. Este viernes dará a conocer la relación de convocados que, a priori, se espera que estén todos los disponibles.

Mendilibar, que cuenta con la presencia de De Blasis, que no pudo jugar en Valladolid por sanción, tendrá que modificar el equipo. Una circunstancia que la afronta con total naturalidad y confianza: «Nosotros ya sabemos lo que tenemos ante nosotros, todo un Real Madrid. Si tiene un buen día, pues realmente tendremos complicado sorprenderle, pero confío en tener ocasiones». El responsable del banquillo armero no sabe si el parón que ha ha habido tendrá alguna repercusión en el juego de su equipo ante un Real Madrid que las cuatro veces que ha jugado en partidos ligueros en Ipurua ha sabido ganar con solvencia.

Mendilibar entiende que para lograr sorprender a los madridistas «tenemos que salir concentrados, con confianza y si jugamos como lo sabemos hacerlo, en su campo, podemos tener opciones de ganar. Ellos han tenido gente con problemas y con sus respectivas selecciones. No sé cómo vendrán, pero el Madrid tiene un gran equipo. Ellos siempre hacen ocasiones, tienen calidad y hacen gol, si te meten será difícil. Normalmente ellos hacen más ocasiones que nosotros, trataremos de jugar en su campo y generar oportunidades».

Sobre el rival

Preguntado sobre si ve alguna diferencia en el juego del Real Madrid con Lopetegi o Solari, apunta que «son los jugadores los que marcan la diferencia. El Real Madrid tiene una plantilla de un alto nivel. La mano del entrenador se ve un poco, a estos grandes jugadores como Modric, Kroos… pocas cosas les puedes decir. Ellos tienen y hacen fútbol. Con este entrenador -en referencia a Solari- todos los resultados han sido buenos, han ganado todos, pero no sabemos por qué ha sido, si porque ha habido cambios, no lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que no hay tanta diferencia entre Lopetegi y Solari».

Con respecto a las intervenidos quirúrgicamente, Dmitrovic y Pedro León, el entrenador armero espera contar con ellos en los próximos meses. Con el portero el proceso de recuperación parece ser más breve que el de Pedro León. En este último caso espera contarlo 'como fichaje de invierno': «Todos los cirujanos siempre dicen que las operaciones salen de' puñetera madre', no hay ninguna operación que salga mal, ninguna, y luego cuándo y cómo se recuperan, ya sabes, el muerto para los que recuperan, es así».