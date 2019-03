Mendilibar: «No hemos hecho un buen partido, pero lo más importante son los puntos» Mikel Askasibar Mendilibar dice que «dada la diferencia con los de abajo, muy mal lo tenemos que hacer para no salvarnos» Domingo, 3 marzo 2019, 21:54

«Lo mejor han sido los puntos. No ha sido un buen partido de ambos equipos». Así ha comenzado su comparecencia José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, tras la consecución de la victoria en un partido difícil gracias a un gol en el minuto 87. Ha valorado «que no he visto bien a mis jugadores en ningún momento. No sé si ha sido el viento sur o cualquier otra circunstancia, pero no entiendo lo ocurrido».

También ha explicado que el rival cuenta. «El Celta ha gozado de ocasiones claras. Gracias a una gran intervención de Marko, no hemos empezado con el marcador en contra».

El entrenador de Ipurua ha proseguido con su análisis «Después de fallar el penalti, lo importante era no perder porque en un pase erróneo nos podían marcar y ellos también han tenido ocasiones claras de gol. Así, piensas que con un punto también te alejabas de las posiciones de descenso».

Ha insistido en que los tres puntos conseguidos son lo verdaderamente importante «porque nos vienen muy bien. Así que, dada las diferencias con los de abajo, muy mal lo tenemos que hacer para no salvarnos». El Eibar, con 34 puntos, saca once de ventaja al Villarreal, equipo que marca las posiciones de descenso.

Mendilibar ha observado diferencias respecto a partidos anteriores disputados en Ipurua. Ha subrayado la acumulación de errores. «Desde el inicio, no he visto bien el juego en la línea defensiva. Los pases no han sido buenos y los centros tampoco han sido como los que veníamos haciendo habitualmente. Hemos perdido balones y hemos tenido dificultades para generar ocasiones claras. Ellos trataron de pillarnos por sorpresa en balones largos».

«Tres puntos de oro»

Conocía los resultados cosechados por rivales directos, sobre todo los colocados en la zona de descenso. «Los de abajo, salvo el colista, el Huesca, han perdido, con lo que de ganar al equipo vigués dábamos un paso importante. Además, ante un rival que también está abajo. Han sido tres puntos de oro».

El técnico de Zaldibar ha sacado a relucir el partido del próximo sábado contra el Alavés. «Jugamos un encuentro importante en el que se puede dar un paso más para la permanencia».

Preguntado por si el equipo había perdido chispa, ha manifestado el técnico de Zaldibar que «estamos mal desde el partido contra el Getafe, en el que ellos haciendo poco se pusieron 2-0. En el encuentro de San Mamés y contra el Celta en casa ha sido igual».

Sin embargo, entiende Mendilibar que el juego no justifica muchas veces los resultados. «Parece que el juego se ha parado. Estás en mala sintonía y ganas el partido. En otras ocasiones estamos muy bien y no puntuamos. Vamos a tratar de estar más acertados y recuperar el aire».

«Frescura con los cambios»

Ha sopesado las sustituciones de Cardona, Bigas y Escalante. «Nos han dado frescura. Nos costaba irnos en el uno contra uno. La del gol ha sido la única jugada en la que sí nos hemos ido».

Ha resultado providencial la entrada del delantero Cardona. «Se ha ido de dos y hemos tenido suerte con el rechace que ha aprovechado Sergi». Igualmente, «Bigas nos ha dado seguridad en la parte de atrás». En cuanto a Escalante, «si robas el balón en el área contraria, es más fácil que metas gol, aunque no hagas un futbol bonito».