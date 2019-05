S.D. Eibar Mendilibar aspira a la décima plaza para redondear la fiesta José Luis Mendilibar, en un gesto expresivo durante la rueda de prensa de ayer previa al partido de mañana ante el Barça. / MIKEL ASKASIBAR A punto de llegar a un acuerdo para su renovación, el técnico del Eibar confía en poner el broche de oro a la campaña ante el Barça LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Sábado, 18 mayo 2019, 09:12

El Barcelona se ha quedado como el único equipo ante el que el Eibar no ha puntuado nunca, y por eso mismo, y porque será el último rival de esta campaña para los armeros, José Luis Mendilibar confía en que la de mañana sea esa ansiada «primera vez». La décima plaza por la que suspira el preparador azulgrana pasa precisamente por ganar a los culés, lo que permitiría poner la guinda a una temporada que, pase lo que pase, ha sido más positiva de lo que reflejará la clasificación definitiva. «El objetivo siempre va a ser mantenerse. Y cuando ocurre, hay que poner otros, y el nuestro será el de quedar por encima del décimo puesto», apunta el técnico, que recuerda que «si se dan los resultados lo podemos conseguir, aunque si perdemos también podemos quedar más atrás de lo que estamos», avisa. El de Zaldibar opina que lograr esa plaza «sería un buen puesto. Hemos hecho una temporada como para estar ahí», declaró.

Lo que no va a cambiar el resultado que se produzca es que el partido acabe siendo una fiesta para celebrar el éxito que supone para el club la quinta permanencia consecutiva. «Vendrá mucha gente y queremos dar una buena imagen. Espero que sea una fiesta para la afición y también para nosotros».

Que el Eibar pueda romper la maldición que le persigue ante los culés dependerá en gran medida del once que presente Ernesto Valverde y de la ambición con la que vengan sus jugadores a una semana de disputar la final de Copa del Rey. Mendilibar tiene claro que «venga quien venga nos lo van a poner muy difícil, porque el Barcelona es un muy bien equipo», aseguró.

A diferencia de Enrich, él sí prefiere ver a Messi en el bando contrario, porque cree «que es bonito ver a Messi en Ipurua», ya que en su opinión «el Barcelona sin Messi es otro equipo», afirmó. «Obviamente, digo esto porque estamos salvados, igual si nos jugáramos algo le desearía un catarro, pero será bonito para todos verle jugar aquí».

Tras el fracaso de la Champions League ante el Ajax y las críticas que le han llovido a Valverde, Mendilibar no dudó en sacar la cara por su amigo. «Hace tres meses que renovó. Si cambia tanto el pensamiento dentro del club en apenas tres meses no tendría sentido. Ha ganado dos Ligas, Copa, están en otra final... en Europa si que han tenido problemas pero no sé si existe un mejor entrenador para el equipo. Parece que ganar la Liga es una mierda. Si se va, será mucho peor para ellos», manifestó con rotundidad.

Su renovación, en breve

Al preparador vizcaíno no le ha gustado que se hayan recalcado los pobres registros obtenidos por el equipo fuera de casa. «He leído cada titular que creo que no es justo. No nos ha costado salvar la categoría. Lo que sí creo, espero que dentro de mucho, que llegará el momento donde nos acordemos cuando estábamos en Primera. El que es del Eibar de verdad tiene que agradecer cada año que el equipo está en Primera. No se nos puede olvidar de dónde venimos. Para nosotros quedarnos en Primera es como ganar la Champions», recordó.

Él lo tiene muy presente. «Cuando no he entrenado o me han echado de algún equipo siempre he venido a Ipurua a ver fútbol. Estoy en casa y es muy difícil pedir mucho más», aseguró. Bromeó al ser cuestionado por las declaraciones de Enrich, en las que dijo que si había renovado era en gran medida porque esperaba que él también lo hiciera. «Si le digo a Sergi que no sigo a ver si va a romper su contrato o algo», dijo riéndose. «Yo creo que muy en breve mi renovación estará hecha pero no puedo confirmar nada», apuntó.