Derrota ante el Espanyol Mendilibar: «El árbitro debió dar más tiempo a Sergio Álvarez» Mendilibar confía en volver a la senda del triunfo. / M. Askasibar Mendilibar no estaba satisfecho con la gestión del colegiado en el cambio del lesionado Ramis, que provocó el empate del Espanyol ALBERTO ECHALUCE Domingo, 15 septiembre 2019, 20:35

El técnico armero, José Luis Mendilibar, se presentó en el vestuario compungido e incrédulo de lo que habían visto sus ojos tras la derrota del Eibar ente el Espanyol, pero también optimista para tratar de sacar el barco adelante. Sus primeras palabras fueron sobre las dos jugadas que supusieron los goles de la victoria visitante. Así apreció el técnico de Zaldibar que «el cambio ha trastocado todo. La lesión de Ramis y la salida al campo de Sergio Álvarez no ha sido en condiciones. El árbitro debía dar más tiempo para que se colocase el jugador que ha entrado. Nos hemos peleado entre nosotros mismos y con el árbitro, pero esas situaciones hay que controlarlas mejor». No obstante, el técnico azulgrana asumió que la culpa era de su equipo y añadió que no se le pueden dar oportunidades al rival, porque «el partido dura 90 minutos, y no 70».

También habló Mendilibar de lo positivo de la primera hora del encuentro. «Con el 1-0 el partido estaba controlado, pero «una jugada lo cambia todo», comentó. Mendilibar consideró que sus jugadores se han «puesto nerviosos» con el empate y así «ha llegado el segundo».

Pese a todo ello el técnico vio buenos momentos de juego por parte de sus futbolistas. «Hemos jugado bien y hemos estado en su campo, aunque no hemos creado muchas ocasiones», declaró el míster del Eibar. Pese a la dolorosa derrota, señaló que sus jugadores «no deben marcharse con la cabeza baja porque han mejorado algunas cosas», pero aseguró que deben «trabajar durante la semana para estar mejor, tanto física como mentalmente».

Preguntado por contar con solo un punto de los doce disputados, Mendiblibar corroboro esa necesidad de puntos: «en los dos primeros partidos haciéndolo mal sacamos un punto, pero en el tercer y cuarto jugando bien no hemos sacado nada habiendo hecho muchas cosas bien, aunque si sigues perdiendo no sabes que tienes que hacer». Consideró además el entrenador que a su equipo le faltaba, «en estos duros momentos, ser más pícaros, tener más concentración, ser más competidores, dar la cara,.. y a veces hay que retardar las cosas y forzar al rival para que no le salgan las cosas».

Preguntado sobre si había dado con un bloque del equipo Mendilibar apuntó que dispone de 22 jugadores «y espero que sean lo suficientemente importantes todos como para competir».