SD Eibar Mendilibar abronca a los suyos en vísperas de viajar a Valencia José Luis Mendilibar volvió a hablar claro ayer ante los medios de comunicación. / ASKASIBAR El técnico evidenció su malestar por la poca intensidad de la sesión del jueves y recuerda que la permanencia aún no está sellada LETIZIA GÓMEZ Sábado, 30 marzo 2019, 08:23

Es de sobra conocido que a José Luis Mendilibar le gusta preparar los partidos con entrenamientos muy exigentes y el de Zaldibar no tuvo reparos en revelar ayer, durante su comparecencia previa al viaje hacia Valencia, que no estaba satisfecho con el rendimiento ofrecido por sus jugadores en la sesión del jueves. Es de quienes opinan que se juega como se entrena y por eso mismo exige a los suyos una mayor implicación para conseguir la salvación, objetivo que, como bien recuerda, aún no está certificado.

«No me gustó el entrenamiento del jueves», declaró sin que nadie le preguntara al respecto. Ya se había encargado él de transmitir su malestar a los jugadores. «Se lo dije a ellos. Se juega bien cuando se entrena bien. A veces no, pero normalmente sí. Hay que mirar el día a día y espero que solo haya sido esa jornada. Un jugador puede tener un mal día, pero si ya cuatro o cinco jugadores tienen un mal día, el entrenamiento no es bueno», lamentó.

Está convencido de que se trata de un hecho puntual, aunque asegura que es responsabilidad suya hacer que los futbolistas vayan al trabajo con la máxima motivación. «Siempre tratas de que los jugadores vengan bien cada día, lo hagan con ganas y terminen bien. Que el siguiente entrenamiento sea igual de bueno y vengan con esas ganas de trabajar. Como entrenador, esa es mi idea con el futbolista», recalcó. A falta de solo diez jornadas para el final, asegura que «no quiero que todos los días vengan cabreados porque no les gusta el entrenamiento o lo que yo planteo les parezca repetitivo. Trato de ser jefe y que el que venga a trabajar lo haga a gusto. Eso es importante, una de las cosas principales que debe lograr un entrenador».

Décimo mejor que undécimo

No aceptará siquiera que se relajen cuando la permanencia esté ya en su bolsillo. «Está en mi mano que no se relajen. Aún con el objetivo cumplido, si quedan partidos por delante no se puede parar. Esa es una de las tareas del entrenador, y ver si el equipo es ambicioso o no», apuntó. Y en ese sentido, se muestra siempre inconformista. «Si paras porque has llegado a una meta con antelación y no quieres hacer más, eso no habla bien de tu equipo. Siempre hay que pensar en mejorar lo que ya has hecho. Si puedes quedar el décimo, mejor que el undécimo. Habrá que intentarlo. A todos nos vendrá bien, primero al club para tratar de quedar lo más arriba posible, por ejemplo por el aspecto económico».

Mejorar la novena posición firmada el año pasado pasa por puntuar en partidos como el de mañana a las 12.00 horas en el feudo del Levante, equipo que a su juicio tiene «menos puntos de los que debería. Juegan bien y tienen claro a lo que juegan. Te pueden dominar, pero son más de esperar y te pueden hacer daño a la contra. Disponen de gente de calidad. Es un equipo capaz de crear peligro en cualquier momento y habrá que andar con cuidado. Igual no te tiene que dominar para hacerte daño. De repente te lo hace con un zarpazo».

Las estadísticas indican que el Ciutat de Valencia es un estadio que no se les da bien a los armeros, puesto que nunca han ganado allí. Sin embargo, el de Zaldibar afirma que «no me pongo a pensar en lo ocurrido en los últimos años, ni contra el Levante ni contra cualquier otro. Estará más cerca ganar, pero no quiere decir que vaya a ser este año. Son circunstancias de cada partido. No me dicen nada esas estadísticas».

«Lo normal es que siga»

Como era de prever, Mendilibar también se enfrentó a la recurrente cuestión sobre su renovación, tema del que no va a poder escapar hasta que se conozca su decisión definitiva. Pese a que no dijo de forma categórica que va a continuar, dejó entrever, tal y como aseguró en una entrevista concedida recientemente a este periódico, que seguirá siendo el preparador azulgrana la próxima temporada. «Lo normal es que siga», declaró con un ligero matiz. «Aún no se ha logrado el principal objetivo y cuando se consiga ya habrá tiempo para hablar de ello».

No habrá que esperar demasiado para conocer el desenlace de las conversaciones porque él mismo aseguró que esta vez no será necesario esperar al mes de mayo. Cuando las cosas van bien, Mendilibar es el primero al que no le gusta cambiar nada.