S.D. Eibar Mendilibar abre la puerta al retorno del ya restablecido Pedro León El técnico armero apunta que el murciano «puede estar en la convocatoria como bulto», aunque ya tiene el alta médica L. G. EIBAR. Viernes, 9 noviembre 2018, 08:08

El Eibar parte hoy hacia tierras pucelanas, donde mañana (13.00 horas) se enfrenta al Valladolid con las ausencias de Calavera, Bigas y Ramis por lesión, y De Blasis por sanción. A Mendilibar le quedan, por tanto, otros 19 jugadores disponibles para incluir en la convocatoria, y él mismo avanzó ayer que Pedro León podría ser la gran novedad.

El técnico puntualizó que el murciano, que ya lleva un par de semanas integrado en la dinámica de trabajo del grupo, irá «para hacer bulto», aunque ya está plenamente recuperado de la hernia de disco que le ha impedido debutar este curso. «Lleva dos semanas trabajando como uno más. Puede estar en la convocatoria como bulto», indicó abriendo la puerta a un retorno que está previsto para después del parón, en el que el murciano participará en un partido amistoso que el club está tratando de cerrar para esas fechas.

Aunque no juegue, Mendilibar quiere que el extremo esté en el Nuevo Jozé Zorrilla, donde ambos coincidieron hace una década cuando el de Zaldibar dirigía al Valladolid y el extremo disputaba su segunda campaña en Primera tras descender un año antes con el Levante.

De ahí que el choque tenga un componente especial para el preparador vizcaíno, que se sabe querido en Pucela. «En competición es la primera vez que vuelvo. Me gusta, es un sitio especial. Estuve tres temporadas y seis o siete meses, hicimos cosas muy bonitas, la gente se quedó contenta. Aunque me echaran, sí habrá algún sentimiento especial. Aún queda gente en el club y empezaremos a recordar cosas».

Por mucho cariño que él también le tenga al club blanquivioleta, afrontará el choque con la intención de dar continuidad al triunfo en el derbi ante el Alavés. «Ese partido queda atrás. El Valladolid no tiene nada que ver. También está muy bien, sobre todo, mentalmente».

Los pucelanos tendrán la confianza por las nubes, ya que llevaban seis partidos sin perder antes de caer inmerecidamente en el Bernabéu. «Hay que tener cuidado con la confianza de ellos, se atreven con muchas cosas. Nosotros también nos tenemos que atrever. Si es así les robaremos balones, crearemos ocasiones». Por eso, anticipa un «partido abierto, no creo que haya un solo gol. El partido dura 90 minutos, no termina en los primeros 15. Puede dar muchas vueltas. Unas veces pueden mandar ellos y otras, nosotros».

No le preocupa el cansancio que sus jugadores evidenciaron ante un Alavés que jugó con uno menos durante gran parte del derbi, porque, a su juicio, «eso indica que corren mucho. El que no corre, malo. No necesito el GPS, se ve a simple vista. En cada partido tenemos que terminar reventados y al día siguiente hacer un entrenamiento de recuperación. Ante el Alavés fue un partido abierto de mucho esfuerzo, pero yo no estoy preocupado por eso».

Próximos horarios

El Eibar conoció ayer los horarios de sus próximos compromisos. La vuelta de la eliminatoria copera ante el Sporting será el jueves 6 de diciembre a las 18.30 horas. Tres días después, el domingo 9, recibirá en Ipurua al Levante a las 12.00 en LaLiga.