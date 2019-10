S.D. Eibar Mendilibar: «No vamos para nada confiados ante el Betis» Mendilibar sigue con atención el encuentro ante el Celta. / EFE El Eibar juega ante el Betis este viernes en el Benito Villamarín a partir de las 21.00 horas J. A. REMENTERÍA Jueves, 3 octubre 2019, 14:10

El Eibar se desplaza al Benito Villamarín, donde les espera el Betis, con la idea de seguir en la misma línea que en las últimas jornadas. Los armeros visitan a un rival que viene de haber sido goleado 5-1 por el Villlarreal, «vamos con la idea de hacer un buen partido», ha explicado Mendilibar.

La expedición azulgrana se presenta en el estadio verdiblanco con la duda de Escalante y la baja de Cote, pero el técnico armero espera que el argentino juegue: «Es un jugador duro, si me dice que está para jugar, lo hará el tiempo que aguante, si me dice que no, pues saldrá fuera de la convocatoria». En cuanto a la baja del lateral izquierdo puede provocar que juegue Tejero, «el que vaya a jugar en ese puesto, lo hará bien, seguro», sentencia Mendilibar.

«No vamos confiados para nada ante el Betis, si vas, es para pegarte un tiro no sé dónde. Puedes confiar que lo estás haciendo bien, creyendo que vamos a disputar el partido, pero de ahí a creer que está hecho, nada de nada. Al rival no se le puede regalar nada, esta es una de las temporadas más igualadas que estoy viendo, como bajes por un pelín te pueden pasar por encima», subraya Mendilibar.

Mendilibar reconoce que el equipo está bien, pero ante el Betis afirma que puede ser un partido «abierto», dado que «ni uno de los dos tiene nada que ver con el concepto de juego. Los dos queremos ir arriba, ellos sacando el balón. Lo normal es que jueguen con dos delanteros, vienen jugando en las dos últimas jornadas, pero pueden variar. Todos sabemos cómo jugamos unos y otros. Ambos vamos a querer estar en el campo contrario, no somos de estar atrás, Los dos tendremos opciones. Espero que seamos nosotros los que tengamos las mayores posibilidades».