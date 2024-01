Martín ve a su equipo «con alegría y confianza» para afrontar el derbi

Así como el Olentzero se adelantó unos días para dejar en Ipurua un valioso triunfo ante el Betis (3-2), el Eibar ha escrito a los Reyes para pedirles el mejor resultado posible en el derbi con el que mañana (12 horas) inaugurarán el 2024 en Lezama ante el Athletic, que ocupa la décima plaza con 16 puntos, seis más que las armeras.

Dar continuidad a las buenas sensaciones que el conjunto azulgrana dejó en la recta final del 2023 es el objetivo que maneja un optimista Yerai Martín, que ve a su equipo «preparado, alegre y con confianza» para afrontar un partido «muy especial, porque para nosotras los derbis vascos siempre tienen un componente especial que nos motiva mucho».

Además de la gran armonía que se respira en el vestuario eibarrés después de despedir el año con la segunda victoria del año en casa tras la conquistada poco antes ante el Spoting de Huelva (1-0), el preparador andoaindarra destaca el hecho de que tiene a todo su plantel disponible, incluyendo a Annelie y Laura Camino, completamente restablecidas de las molestias que les impidieron participar en las dos últimas citas.

La que ya no está entre ellas es la bermudeña Kenni Thompson, a la que no dudó en agradecerle su gran aportación desde que llegó hasta que la propia centrocampista pidió rescindir su contrato para buscar más minutos en otro destino. «Tenemos que darle las gracias por lo mucho que nos dio el año pasado, pero el escenario ha cambiado, no tenía tanto protagonismo ni continuidad y nos pidió que le permitiéramos buscar una salida. Ha sido una jugadora muy trabajadora y nos ayudó mucho a llegar a dónde estamos».

Como explica Yerai, es más que posible que su marcha propicie alguna llegada, aunque descarta que se produzcan más salidas. «Estamos valorando realizar alguna incorporación y la dirección deportiva está trabajando en ello».

Por de pronto, toda su atención se enfoca en un derbi que prevé «difícil y competido ante un rival muy duro. Jugamos ante ellas en la Euskal Herria Kopa, aunque los dos equipos hemos cambiado desde entonces».

El preparador armero subraya que «los dos equipos terminamos bien el año, nosotras ganando al Betis y ellas al Levante, y ambos pugnaremos seguir en esa línea», por caminos diferentes porque como dice, mientras que al Eibar no le «importa no tener el balón», porque «nos sentimos cómodas sin él», al Athletic le gusta crear, tiene jugadoras de gran movilidad, juegan bien por el interior y las del exterior aportan mucha profundidad». De modo que lo «importante es llevar el partido a donde queremos».

Pese a que la escuadra azulgrana acumula siete puntos respecto al descenso, insiste en que «no nos puede dar demasiada tranquilidad, porque eso te puede llevar a la relajación. Hay rivales ante los que es casi imposible puntuar y otros ante los que se puede rascar, como éste».