Mario Soriano, Unai Vencedor y Konrad de la Fuente regresan con sus respectivos clubes

Kevin Iglesias EIBAR. Miércoles, 19 de junio 2024, 09:20

Mario Soriano, Unai Vencedor y Konrad de la Fuente han vuelto con sus respectivos equipos tras la finalización del acuerdo con el Eibar. Los tres han mostrado rendimientos dispares, y no se puede asegurar que vayan a volver al seno del club. Son bajas a tener en cuenta tras la confirmación ayer por parte del club armero de las salidas de Yoel, Correa, Venancio, Ríos Reina, Tejero, Aketxe, Quique, Sergio León, Simic y Qasmi.

La pérdida más sensible para el esquema de Joseba Etxeberria es la de Mario Soriano, que regresa al Deportivo de La Coruña tras jugar 45 partidos como azulgrana. Ha sido una pieza clave para el once, aportando una gran verticalidad al juego ofensivo del club armero. Aunque se declaró como deportivista en su presentación, ha cumplido con creces con las expectativas y su compromiso ha sido total tanto en Ipurua como lejos de él. Ha firmado tres goles y cuatro asistencias, números discretos a pesar de todo. Sin embargo, parece estar decidido a continuar su carrera en el Dépor. En la ciudad gallega se habla de una posible renovación que blindaría al mediapunta madrileño con una cláusula de rescisión más alta.

El caso de Vencedor no es tan positivo. El canterano del Athletic Club ha vuelto a Lezama con una sensación agridulce. Etxeberria probó a darle minutos en las primeras jornadas para ver si podía hacer dupla con Matheus, pero no resultó como esperaba. Y con la llegada de Peru Nolaskoain en el mercado de invierno, fue relegado a ser el cuarto hombre en la pelea por un puesto en el doble pivote. No obstante, en los 38 partidos disputados de liga, 14 de ellos desde el primer minuto, ha hecho dos goles y dado tres asistencias. En total, 1.346 minutos para volver a Lezama con los deberes a medio hacer. Habrá que ver qué sucede con él este verano, ya que la competencia en el mediocentro de Ernesto Valverde es mucho más feroz.

Por último, Konrad de la Fuente ha podido dar destellos de su calidad como un revulsivo de garantías, siempre que las lesiones se lo han permitido. Cuatro tantos y una asistencia en los 24 duelos jugados con el Eibar, con tan solo 496 minutos y tres titularidades, dos en liga y una en la Copa del Rey. Otra posición plagada de estrellas la de la zona de ataque, superado por Aketxe, Stoichkov, Mario Soriano y Corpas. El extremo volverá así a un Olympique de Marsella que no tiene sitio para él, y que lo más seguro le obligarán a buscar un nuevo destino.