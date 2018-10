Mardaras no esconde su apoyo a «Areitio» y «a la directiva» El ex mandatario azulgrana alega que la opción vizcaína es la que mejor satisface las necesidades del club L. G. EIBAR. Miércoles, 24 octubre 2018, 07:50

Si hay alguien que sabe la responsabilidad que entraña presidir el Eibar ése es Juan Luis Mardaras, que ostentó el cargo desde 1988 hasta el 2002. Y por eso mismo y porque sigue muy unido a la entidad formando parte de órgano de dirección de la Fundación Eibar, ha querido romper una lanza en favor del Consejo de Administración en vísperas de la celebración de la Junta Ordinaria. En declaraciones realizadas ayer, el exmandatario no tuvo ningún reparo en desvelar que sus acciones apoyarán el proyecto de Areitio por el que apuesta la directiva del club y recalcó que tiene plena confianza en la labor deportiva e institucional que están realizando. «No han perdido el norte en ningún momento y eso me parece muy importante. No tengo ningún pero que ponerles. Están llevando el tema como una empresa, que es lo que es. Deportivamente, que es lo que sostiene a esta SD Eibar, lo están llevando fenomenal y hay que tener confianza en ellos porque sus directrices son las correctas».

Asegura que «este Consejo quiere dejar un legado. Hay mucho dinero en las arcas, y quieren construirunas instalaciones para aunar a todos los equipos que ahora mismo están repartidos en muchos sitios. A todos nos encantaría que estuvieran en Eibar y si es en la mitad de Unzaga mejor, pero esas posibilidades son un poco vanas».

Por eso, declaró que «la posibilidad de ubicar la ciudad deportiva en Areitio no es descabellada ni mucho menos y, de hecho, mi voto irá a parar a esa opción».