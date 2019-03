S.D. Eibar Marc Cardona solo piensa en aprovechar sus oportunidades «Ahora solo pienso en el Eibar, no en el futuro», dice el delantero, que se ha convertido en revulsivo para el equipo J. A. REMENTERÍA Miércoles, 13 marzo 2019, 13:55

Marc Cardona (23 años), delantero catalán cedido en el Eibar, se ha convertido en las últimas jornadas en un buen revulsivo para Mendilibar. Sus salidas del banquillo ante Celta y Alavés han sido providenciales y aunque no ha contado con muchos minutos jugando solo ocho partidos en lo que va de liga, ha marcado dos goles, precisamente en los derbis ante la Real Sociedad y Alavés. El joven jugador, autor del gol del empate en Mendizorrotza la pasada jornada, ha camparecido esta mañana tras el entrenamiento realizado en Atxabalpe.

El ilerdense ve luz, se muestra optimista pero no deja de tener los pies en el suelo, sabiendo que debe seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora para ganarse el respeto del entrenador y sumar un plus de madurez. Cabe recordar que Marc Cardona está cedido por el filial del Barcelona, en una operación que abre al Eibar la posibilidad de ejecutar una opción de compra al final de este curso. A pesar de que en el mercado invernal el delantero estuvo muy cerca de salir a Osasuna para tratar de recuperar protagonismo, ha empezado a brillar con la camiseta del Eibar. Mendilibar no quiso que se fuera y el tiempo le ha dado la razón.

Este domingo (12.00 horas en Ipurua) el Eibar recibe a un Valladolid en horas bajas, con seis jornadas consecutivas sin ganar. Si los armeros obtienen la victoria pueden certificar prácticamente su objetivo de estar en la categoría una temporada más. Son tres puntos de oro los que se juegan: de vencer los armeros sumaría 38 a dos de los 40puntos que, a priori, otorgarían el salvoconducto de la permanencia. «Si ganamos nos pondríamos con 38 puntos, estaríamos ya en una zona tranquila», ha apuntado Cardona, aunque a juicio del delantero armero «será un partido difícil porque el Valladolid se la está jugando. Llevan tiempo sin ganar y cuando se está abajo todo es complicado».

Ser uno mismo, el Eibar no puede fijarse en el rival, este es el mensaje de Marc Cardona: «no podemos estar pendientes del rival, nosotros miraremos a nuestro partido y trataremos de hacer lo mejor posible para ganarlo». Tras jugar ante el Valladolid hay un parón y para Cardona es clave «sumar los 38 puntos» para después disfrutar del descanso «con un colchón considerable y en una zona tranquila».

Confiesa el joven jugador armero que desea aprovechar las oportunidades y que su cometido es «ayudar al Eibar a intentar lograr su objetivo». Al tiempo admite que «quiero aprovechar las oportunidades que me den lo mejor posible, pero es el míster quien considera cuándo tengo o no que jugar. Hay que saber llevarlo lo mejor posible, es ley del fútbol, debo seguir trabajando y aprovechando los momentos que tenga. Es complicado pero esto es un aprendizaje, en los momentos malos también hay que sacar los aspectos positivos para aprender de cara al futuro».

Valladolid, Levante y Rayo Vallecano son los rivales que esperan al Eibar. «Estos son partidos de nuestra liga, pero todos van a ser complicados porque cualquiera te puede dar una sorpresa. Evidentemente son equipos que están en una situación difícil pero no por ello debemos confiarnos. Ahora viene el Valladolid y hay que centrarse», defiende Cardona.

Espera el futbolista que la buena racha que está viviendo se mantenga y no hace más cábalas, «estoy disponible y me encuentro bien física y mentalmente», declara. No obstante, admite que la competencia es altísima con «delanteros con experiencia y de los que se aprende». Cardona no piensa en el futuro, el Eibar puede ejecutar su compra pero, asegura que solo le preocupa el día a día. «A partir de junio ya veremos, ahora soy del Eibar cedido por el Barça pero eso se verá en junio, me quiero centrar en el Eibar».