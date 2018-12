SD Eibar Una manta que tape todo Mendilibar lamenta que el juego del Eibar no tenga el reflejo merecido pero está convencido de que «jugando así los resultados llegarán» L. G. EIBAR. Sábado, 15 diciembre 2018, 09:27

Como se pudo comprobar ante el Real Madrid y el Levante, el Eibar tiene un arsenal ofensivo muy bien surtido al que no le saca el debido partido porque en su afán por buscar la portería contraria concede demasiadas facilidades en la retaguardia. Una descompensación que, obviamente, a José Luis Mendilibar le gustaría corregir desde esta misma noche ante el Valencia, aunque el técnico armero está convencido de que están en el camino correcto. «Estamos bien, pero tenemos que hacer muchas cosas para ganar un partido», admite el de Zaldibar, que se muestra muy satisfecho con lo que sus jugadores le están ofreciendo . «Estoy contento, porque estamos haciendo partidos buenos y los jugadores me dan lo que les pido, aunque no estamos teniendo tan buenos resultados. Los jugadores son conscientes de que están jugando bien, pero no estamos sacando los partidos adelante. Jugando así llegarán los resultados».

Por ahora, la manta que ha tejido no llega para cubrir toda la cama, pero él prefiere seguir tapando la cabeza aunque eso suponga dejar los pies algo más descubiertos. «Si tú eres capaz de meter goles, alguna rendija dejarás para que el contrario lo pueda aprovechar. Es muy difícil tener la cabeza y los pies tapados. Muchas veces hay que elegir y nosotros elegimos ir para arriba», afirmó con rotundidad.

El problema es que la dificultad para ganar mantiene a los azulgranas cerca de la zona de peligro. «Hay mucha igualdad, muy poca diferencia de puntos y con eso tendremos que saber convivir toda la temporada. Será difícil olvidarnos del descenso», remarcó.

En esa misma tesitura se encuentra el Valencia, un equipo construido para luchar por otros objetivos mucho más ambiciosos. «El año pasado, con una plantilla similar, hicieron una temporada buenísima sin la Champions de por medio, que es lo que ahora no les permite prepararse tan bien. Pero tienen una plantilla para jugar tres competiciones y llegará un momento en el que será el Valencia que todos conocemos».

Prevé un partido muy diferente al del pasado fin de semana ante el Levante. «No creo que haya tantos goles. Por calidad, en teoría, el Valencia tienen más que el Levante pero quizás el fútbol del Levante sea un poco más alegre. El Valencia tiene la velocidad de ejecución, que con dos o tres pases puede llegar a tu área. No se andan con tonterías».