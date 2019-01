«La lucha por el primer puesto será dura hasta el final, no será nada fácil» Ion Zabaleta es el coordinador del fútbol femenino, y esta es su segunda campaña al frente de este departamento. / MORQUECHO El coordinador del fútbol femenino, Ion Zabaleta, valora positivamente la campaña que están haciendo las entrenadas por Jordi Telletxea J.A.REMENTERIA EIBAR. Domingo, 6 enero 2019, 09:56

Ion Zabaleta afronta su segunda temporada como coordinación del fútbol femenino de la SD Eibar. El club armero ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento de esta sección y en su ideario es apostar por el ascenso del primer equipo a Primera División. Ion Zabaleta es un técnico con experiencia en las labores de gestión, cuenta con un contrastado bagaje. El gran referente es el primer equipo sénior que, de la mano de Jordi Telletxea, en este momento lucha con el Alavés por la primera posición en Segunda División, con el propósito de jugar el play off de ascenso a Primera.

En el tiempo que lleva como máximo responsable del fútbol femenino en la entidad armera ha visto una evolución, «desde que llegué a la SD Eibar he visto cómo el club ha hecho una apuesta clara por el fútbol femenino. Cuando llegué había tres equipos y el futbol eskola, mientras que ahora son cinco equipos a los que hay que sumar la escuela. La idea es seguir creciendo e ir creando más equipos en nuestra estructura. Mientras que en el primer equipo se puede ver que la apuesta es clara, después de la gran campaña de la pasada temporada hemos conseguido reforzarnos bien y ahí están los resultados».

La temporada marcha bien, «de la mejor manera posible», afirma Ion Zabaleta centrándose en el primer equipo. «Es colíder y no ha perdido ninguno de los encuentros disputados hasta la fecha. Mirando a la clasificación, Alavés y Osasuna serán los rivales para poder disputar el play off a Primera División. Estos dos equipos, el Eibar y el Athletic B serán seguramente los cuatro primeros conjuntos de la clasificación y la temporada que viene ascenderemos todos a Primera B, con la opción de poder ascender a Primera División; la quinta está en juego donde me gustaría que mi exequipo (Añorga) pudiera lograr dicha plaza».

La segunda vuelta comienza el próximo fin de semana, el Eibar recibirá en Unbe al Bizkerre, Ion Zabaleta apuesta por afrontarla «de la misma manera que la primera, con ganas e ilusión de poder hacer las cosas bien y, una vez casi conseguido el primer objetivo, sería bonito poder optar a jugar el play off. No será fácil porque todos los equipos están compitiendo, la lucha será durísima hasta el final». El mayor deseo de Zabaleta es «ver a los dos equipos del club en las máxima categorías, uno ya está, sería un orgullo que las féminas pudieran conseguirlo también». De momento, el primer equipo femenino está teniendo una excelente trazabilidad.