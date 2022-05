Llorente afirma que el partido ante el Valladolid «habrá que saberlo jugar»

Joseba Llorente ha ofrecido una rueda de prensa tras el entrenamiento matinal en Ipurua para hablar del Valladolid. El delantero armero que en las últimas jornadas ha ganado protagonismo, reconoce que «no nos esperábamos que el Valladolid pinchara ante el Sanse. Algunos jugadores decidieron forzar la quinta para estar ante nosotros y nunca te puedes fiar. El partido más importante es el que tienes el siguiente fin de semana y esto te lo demuestra. Cualquier equipo que se está jugando el descenso puede ser más peligroso».

El partido de este domingo en Ipurua a partir de las 16.00 horas ante el Valladolid es, a juicio, del campeón del mundo «trascendental» y habrá que «saberlo jugar», dado que es una ocasión para desbrozar el camino hacia el ascenso. «Qué mejor ocasión para dejar el ascenso casi garantizado. Para el Valladolid es la última oportunidad de reengancharse. Va a ser un partido a muerte para los dos. Habrá que ser inteligentes y saber jugarlo».

«No estamos pensando en el empate»

Preguntado si el empate es bueno, a su juicio «el partido irá marcando los momentos y cómo hay que jugar en cada situación. No estamos pensando en empatar. Los partidos se pueden complicar por mil cosas. Sabemos que el empate no sería malo, porque seguiríamos a cinco puntos. La oportunidad es única y la tenemos que aprovechar». Reconoce que se siente el gusanillo de partido grande, «no es una final de Champions o de Mundial, que es lo máximo en el fútbol, pero para nosotros es lo máximo que podemos conseguir. Tenemos esta final para quedarnos muy cerquita».

«Ellos irán a la desesperada porque no tienen otra. No tenemos que pensar en que nos vale esto o lo otro. Ellos tienen más necesidad, pero nosotros también la tenemos y debemos demostrarlo. Confío en que el ambiente sea aún mejor. Nos ayudaron mucho y espero y confío en que el ambiente sea aún mejor. Nos ayudaron mucho y espero que ante el Valladolid, que va a ser un día muy importante, la afición esté ahí y halla un ambiente espectacular», afirma.

Ayudar al equipo

Llorente valora positivamente su estancia en Eibar desde que fichara, «sabía que después de cinco meses parado me iba a costar. Quizás no esperaba que me costara tanto y hasta encontrar el camino para solucionar los problemas físicos que tenía. He llegado en la mejor forma al momento más importante de la temporada. Agradezco a Garitano. Siempre intento ser muy respetuoso con mis compañeros. Si no he jugado es porque no lo merecía. He trabajado con humildad, siempre con buena cara, tratando de ayudar al equipo».

Cuestionado si se ve en el Eibar, destaca que «ojalá porque significaría que el Eibar está en Primera». Llorente resalta que sería su primer ascenso en su carrera, «me hace mucha ilusión. Es muy bonito pelear por subir. Es la primera vez que me pasa porque nunca había jugado en Segunda. Tener esta oportunidad es algo maravilloso poder formar parte de esto».