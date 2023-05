«Llegamos muy bien, va a ser un partido duro, muy complicado», afirma Matheus

La plantilla armera sigue su curso de entrenamientos cara al partido de este sábado a las 18.30 horas en Ipurua ante el Alavés, que será la ida de la eliminatoria del play off a Primera. El centrocampista armero Matheus Pereira asegura que «cuando eres pequeño sueñas con jugar este tipo de partidos».

El brasileño destaca que el Eibar saldrá «a ganar los dos partidos». Resalta que tienen ganas de jugar el play off y admite que la victoria en Huesca, por cierto fue el autor del único gol armero que fue el del triunfo en el último partido de la liga regular tras nueve jornadas consecutivas sin saborear las mieles de los tres puntos, admite que «fue importante porque veníamos de muchos partidos sin ganar y necesitábamos la victoria para llegar bien y confiados al play off. Llegamos muy bien, tenemos muchas ganas de jugar, sabemos que va a ser un partido duro, muy complicado, pero tenemos muchas ganas de jugar».

No será fácil

Añade Matheus que «cuando eres pequeño sueñas con jugar este tipo de partidos, estamos encarando la semana y preparando muy bien el partido. Mi paso por el Eibar está siendo muy bueno y para mejorar falta ascender con este club. Desde que llegué aquí me siento como en casa, tanto yo como mi familia. Quiero hacer lo mejor para esta afición y para este club y ojalá podamos ascender».

En lo que se refiere al Alavés, Matheus reconoce que «es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Sabemos que no será un partido fácil, tenemos que dar lo mejor para ganar. Alavés y Eibar son dos equipos muy buenos, con grandes jugadores. Los dos equipos trabajamos muy fuerte y será un buen partido». A su juicio «no cambia nada que el Alavés tenga ventaja en caso de empate» y afirma que «tenemos la mentalidad de ganar los dos partidos, vamos a buscar la victoria siempre».

Matheus confiesa que «el principal objetivo era ascender directo, pero no ha sido posible. Ahora el objetivo es ascender por los play off y vamos a pelear por esto». Y habla de la afición que «está muy cerca de nosotros, nos apoya en todo momento. Queremos ascender con el Eibar para nuestra afición y para este club, que lo merece tanto», De cara al primer partido en Ipurua, afirma que «tenemos que aprovechar que jugamos delante de nuestra afición para ganar el partido aquí. Sabemos que en Vitoria será un partido muy complicado en su campo, pero intentaremos ganar de la misma manera».

No hay favoritos

Para el jugador azulgrana «no hay favoritos en este tipo de partidos» y destaca que «hay que entrar con mentalidad muy buena de vencer, el que juegue mejor va a ganar. Esperamos hacer las cosas bien para ganar. Jugué unos play off con el Barça B, pero no es lo mismo un Play Off para ascender a Primera. Lo estoy encarando con un entusiasmo enorme, estoy feliz e intentando hacer lo mejor durante la semana para llegar bien a los partidos». «La mentalidad es fundamental. Puedes estar bien físicamente, con balón o sin balón, pero lo que va a cambiar es la cabeza, la mentalidad. Tenemos que tener una buena cabeza y la mentalidad de que va a ser un partido muy difícil», finaliza el centrocampista habitual en el once armero.