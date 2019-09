Sd Eibar Por fin llega la hora de la ansiada vuelta a casa Los jugadores azulgranas han podido estrenar el nuevo césped de Ipurua esta misma semana. / MIKEL ASKASIBAR El Eibar retorna al calor de Ipurua cuatro meses después de su última cita liguera ante su público. Los armeros confían en lograr su primer triunfo de la campaña ante el Espanyol tras tres jornadas seguidas fuera sin conocer la victoria LETIZIA GÓMEZ Domingo, 15 septiembre 2019, 08:46

Por fin se acaba una espera que se ha hecho eterna. Cuatro meses después de la última aparición estelar del Eibar en Ipurua en la última jornada de la pasada campaña ante el Barcelona, el equipo armero vuelve al calor de su casa tras haber tenido que jugar fuera los tres primeros partidos de la presente campaña, precisamente para que su estadio pudiera estar listo para acoger el debut como local de los armeros.

El destino ha querido que el invitado de cara a esta inauguración sea el otro equipo de la ciudad condal, un Espanyol que llega exactamente con la misma necesidad de puntuar que los eibarreses, aunque en su caso, además de no ganar, tampoco han sido capaces de marcar en ninguno de los tres partidos. Y vienen a un estadio en el que solo pudieron ganar en la primera campaña del Eibar en Primera, cuando los armeros ya estaban en caída libre.

El equipo azulgrana vuelve al escenario de sus mayores gestas deseoso de que la fuerza que históricamente le han transmitido su estadio y su afición le permitan sumar el ansiado triunfo que suponga su punto de inflexión.

Tras las dudas mostradas ante los recién ascendidos Mallorca y Osasuna, los eibarreses se aferran a las buenas sensaciones que se trajeron de un Wanda Metropolitano en el que, pese a caer derrotados, se acercaron mucho al nivel competitivo que tan buen sabor de boca dejó en el pasado campeonato.

Desde ese partido, José Luis Mendilibar ha tenido tiempo para insuflar a su equipo de la confianza y el optimismo que siempre le acompañan y ha podido recuperar también a Cote, uno de los jugadores que desempeñó un papel muy relevante en el anterior ejercicio, convirtiéndose en uno de los laterales con mayor índice de centros, precisamente lo que más le está faltando a la escuadra armera en este arranque liguero.

Todo apunta a que después de esta larga espera, el de Zaldibar volverá a contar con el asturiano para cubrir un lateral izquierdo que en las últimas dos jornadas había sido ocupado por Arbilla. La buena actuación del navarro hace difícil pensar que se pueda quedar fuera del once, por lo que una de las alternativas es que se sitúe en el eje de la zaga junto a Ramis, lo que llevaría a Sergio Álvarez al banquillo, o que cambiara de banda en detrimento del joven Álvaro Tejero, titular en las tres citas disputadas hasta ahora.

Al ataque

Y es que con todos a su disposición a excepción de Esteban Burgos, hasta la convocatoria ha deparado sorpresas, toda vez que el técnico armero ha dejado fuera de la lista a Rober Correa, que no termina de hacerse hueco, así como a Paulo, que había participado en los tres choques anteriores, y De Blasis, que parecía dispuesto a explotar sus mayores virtudes tras una destacable pretemporada.

Para el retorno a Ipurua, el de Zaldibar parece apostar por el sistema que mayores réditos le ha dado. Ha sacrificado la presencia de varios defensas precisamente para incluir a sus cuatro arietes, lo que podría indicar que alineará al menos a dos de ellos de inicio.

Eso dejaría un dibujo con Diop y Expósito en la medular, con Pedro León y Orellana por las bandas, lo que sacaría a Inui del once tras su discreto debut en el feudo del Atlético, mientras que en la punta de ataque, Charles se perfila como titular junto a Enrich, de vuelta en el once tras haberse quedado fuera de la lista en el Wanda.

Pero, sin duda, el efectivo más importante que dispondrá el equipo de cara a este primer partido en casa será la afición armera, impaciente por ver y apoyar a su equipo después de tan larga espera.

No habrá un lleno total en Ipurua, porque el estadio no está del todo listo aún para acoger a los seguidores visitantes, pero los eibarreses no faltarán a su cita con un Eibar que les necesita para salir del pequeño bache en el que se han caído durante sus tres obligados viajes fuera de casa.