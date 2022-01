«Ahora que somos líderes, todos van a ir a por nosotros»

Edu Expósito celebrando uno de sus goles. / askasibar

El Eibar ha arrebatado el liderato al Almería tras ganarle en su feudo por 0-2, con goles de Expósito y Quique González, en un partido muy serio por parte del cuadro que dirige Gaizka Garitano. Los armeros están donde querían, en lo más alto de la clasificación, ese puesto que les daría el retorno a Primera División. Es la primera vez en lo que va de liga que los eibarreses son líderes, aunque empatados a puntos con los almerienses pero con mejor golaverage particular entre ambos.

Edu Expósito, que marcó ante el Almería el primer gol de los azulgrana y el sexto en su cuenta particular, se muestra satisfecho con el triunfo logrado ante el cuadro indálico: «Son tres puntos importantes los logrados ante el Almería que era líder hasta esta jornada. Ganar al Almería, equipo de mucho potencial, manteniendo la portería a cero nos da mucho. Hemos sido un equipo completo en defensa ante un rival muy potente que ahora mismo no lo está pasando bien, pero es firme candidato a estar arriba».

Entiende Expósito que a partir de ahora, que son líderes, «todas van a ir a por nosotros, pero no por ello hemos de perder nuestra mentalidad, hemos de afrontar cada jornada como lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que seguir partido a partido como dice ese famoso dicho y no tenemos que poner ninguna presión añadida porque seamos líderes. Hemos de seguir a lo nuestro, lo importante es acabar entre los dos primeros al final de la temporada».