El líder Abanca Deportivo admite que el Eibar es un equipo que se le resiste

El primer equipo de la SD Eibar afronta mañana un partido complicado ante el líder Abanca Deportivo a partir de las 12.00 horas en Unbe, partido televisado por ETB. Tras haber pinchado el pasado miércoles ante Osasuna, no queda otro remedio al Eibar que resarcirse de este tropiezo ganando a las gallegas para que no escapen ya que cuentan con tres puntos más que las eibarresas. El Deportivo Abanca es líder en solitario y se presenta en Unbe con la idea de reforzar su primera posición camino al ascenso directo.

El Eibar supo ganar en un amistoso en verano y empatar 1-1 Abegondo en la primera vuelta, la entrenadora deportivista Irene Ferreras subraya que el cuadro armero «es un equipo que nos cuesta mucho por sus características, es muy fuerte, muy de duelos, asume pocos riesgos, juega directo, tiene jugadoras arriba con mucha mordiente y cuando no consigues tener el control del partido te sientes muy amenazado porque es un equipo vertical que te llega con facilidad. El equipo está creciendo y sabiendo que nosotras en ese tipo de partidos hasta el momento no nos hemos sentido tan cómodas. Poquito a poco nos vamos acercando. Tenemos que mirarnos a nosotras, intentar sacar a relucir nuestras virtudes y modificar alguna cosa de las que hicimos aquí en casa para intentar no caer en los mismos errores». Las eibarresas son conscientes de que el partido tiene sus riesgos, pero van a hacer valer el factor campo ante un rival que viene mentalizado para salir airoso y continuar en su línea ascendente en una fase complicado de la competición.