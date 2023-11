El Levante viene con la idea de reaccionar en Ipurua

El Levante se presenta hoy con la idea de ganar en Ipurua (21.00 horas). Lleva cinco jornadas sin vencer y quiere romper la racha a costa de un Eibar que lleva las tres últimas sin triunfo. «Sería bueno romper la racha en Eibar, es un reto para nosotros. Ipurua es un campo muy complicado pero no es imposible», dijo ayer el entrenador del Levante, Javi Calleja, que conoce bien al cuadro armero.

«En los momentos malos se veía que el Eibar a través del juego iba a conseguir remontar. Me encontré con Etxeberria y le dije que se veía que el equipo iba a ir adelante, porque juega muy bien, tiene talento y había partidos en los que se había merecido mucho más», dijo el preparador madrileño del Levante. «Ha remontado el vuelo porque ha seguido haciendo las cosas como tocaba y creo que está donde se merece por juego y nivel de plantilla», añadía. Calleja, además, destaca que Ipurua «es un campo muy complicado pero no es imposible» e insistió en el juego combinativo del Eibar. «Antiguamente ibas allí y sacaban 200.000 centros y segundas jugadas, pero es un equipo muy completo, no sólo capaz de sacar centros al área, es capaz de construir el juego y dominar», declaró.

Capa en la convocatoria

El Levante se presenta en Ipurua con: J. Femenías (portero), Andrés Fernández (portero), Dela, Capa, Álex Valle, Kochorashvili, R. Brugué, Dani Gómez, P. Martínez, Cantero, Fabrício, Rubén Vezo, Postigo, O. Clemente, I. Romero, Rober Ibáñez, O. Rey, S. Lozano, M. Bouldini, Algobia, M. Navarro, Xavi Grande y C. Álvarez. Andrés García es baja por lesión y Álex Muñoz no está disponible por sobrecarga muscular. Destaca la presencia del exarmero Ander Capa.