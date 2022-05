El juvenil de honor necesita el apoyo de la afición para remontar la eliminatoria

La ultima jornada de los equipos del club Amaikak Bat se saldó con dos victorias y tres derrotas. La temporada ya se ha terminado para todos los equipos del club Amaikak Bat, excepto uno el juvenil de honor que continúa peleando por no descender de categoría.

El regional de honor masculino sufrió una injusta derrota ante el eibar en lo que fue la última jornada de la temporada. El partido no se jugó en su horario habitual, se jugó en un horario especial, al mediodía. El partido fue muy igualado e intenso el que en los primeros minutos el amaikak salió a morder incomodando el juego rival. Fruto de eso Aznal gozo de una ocasión a portería vacía que mandó el balón al poste. El conjunto armero no se mostraba cómodo en el partido, pero en los minutos finales de la primera parte llego el gol de los visitantes (0-1). En la segunda mitad continuo con la misma tónica y a punto estuvo Urko de marcar para el equipo local el gol del empate tras una muy buena jugada. En los minutos finales el amaikak dispuso de otra gran oportunidad en un corner bien botado por gaizka y rematado por txomin que el portero del eibar, el debarra Masach, saco haciendo una gran intervención. Pero el balón no quiso entrar y en la última jugada del partido con el amaikak volcado a por el empate llego el segundo de los armeros para sentenciar el partido (0-2). Fue un partido especial para algunos jugadores del amaikak puesto que dijeron adiós y no continuaran en el club la próxima temporada. Tras el partido los jugadores agradecieron al público todo el apoyo recibido durante todo el año, que, aunque haya sido un año difícil han estado ahí en todo momento apoyando al club.

El juvenil de honor que parecía haber descendido. Está jugando una nueva vida extra que se le ha concedido. La semana pasada se desplazaron a Donostia para jugar el partido de ida de la fase de play off contra el Ekintza. Partido bastante igualado donde en la primera parte tuvieron la iniciativa y alguna ocasión clara y un disparo al palo de Aranberri y ellos con alguna ocasión que otra a la contra. Pero al descanso se marcharon con el 0-0. La segunda parte fue también igualada, donde en una contra se encontraron con un penalti y lo marcaron con el marcador a favor les tocó defender, aunque el Amaikak conto con alguna ocasión, pero no acertaron. Ahora les toca darle la vuelta al marcador en casa, en Errota Zar hoy a las 17.30 horas. Desde el equipo están seguros y confían en que le van a dar la vuelta al marcador y para eso quieren contar con el apoyo de su afición.

El cadete masculino jugara un amistoso hoy a las 10.00 horas contra Lea Artibai en Errota Zar.

En categoría infantil también terminaron la temporada la semana pasada. El infantil de honor gano 2-0 al Bergara con goles de Xuban. El infantil txiki goleo al Mundaiz 6-1 con goles de Yuri en dos ocasiones, Josu, Ander, Ibon y otro en propia puerta. El infantil femenino no jugo un buen partido y se despidió de la temporada con una dolorosa derrota 5-0.

Mañana a partir de las 10.00 horas Errota Zar acogerá un campeonato de categoría benjamín femenino con equipos de Eibar y Bergara.

Exposición de fin de curso

Ha finalizado el curso de la asociación artística local, Haitz Haundi y ha llegado el momento de poder ver que trabajos han realizado los estudiantes. El Salón de Plenos del Ayuntamiento acoge hasta mañana un total de 27 obras. Las técnicas empleadas en los cuadros que se expones son en 20 de ellas óleo, 5 acuarela y 2 acrílicos. Los interesados en acudir a ver esta exposición lo pueden hacer hoy y mañana entre las 12.30 y 14.00 horas por la mañana y 18.30 a 20.30 horas.