El Juvenil A cayó derrotado 1-0 en Sarriena ante el Leioa en un partido igualado J.A.R. EIBAR. Martes, 10 septiembre 2019, 07:53

El Juvenil A de División de Honor Nacional del Eibar perdió por 1-0 en el partido inaugural de la Liga ante el Leioa en Sarriena. Los armeros hicieron una buena primera mitad en la que tuvieron ocasiones para adelantarse, pero no llegaron a concretar. Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron del Eibar, pero ese dominio no quedó fraguado en el marcador. En la segunda mitad, hacia el minuto 70, el Leioa se adelanta y consigue mantener el resultado hasta el final. Los armeros ya no tuvieron el control del primer periodo, ni tampoco consiguieron generar ocasiones claras. Jugaron por el Eibar: Ohian, Iñaki, Alday, Argente, Urresti, Zabala, Julen Agirre, Urko Collado, Troncho, Asier Sánchez y Erik. También jugaron Haitz, Montero y Etxeberria.

El siguiente choque de los armeros es este domingo en Unbe ante el siempre complicado Antiguoko. El cuadro armero dirigido por Jokin Aranbarri tratará de resarcirse de esta derrota a costa de la formación antiguotarra que, a buen seguro, no se lo pondrá nada fácil.