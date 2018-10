S.D. Eibar Junta de accionistas del Eibar: un debate con discrepancias pero respetuoso La presidenta Gorostiza se dirige a los accionistas. A su lado, Ulazia. / FÉLIX MORQUECHO Se exprimió el capítulo de preguntas más que en ninguna asamblea del S.D.Eibar en los últimos años | En las intervenciones hubo quien defendió Azitain o Areitio, pero todos apelaron al espíritu eibarrés J.A REMENTERIA EIBAR. Jueves, 25 octubre 2018, 08:34

Ayer tuvo lugar, en la sala del Teatro Coliseo, la Junta General de Accionistas del Eibar con mayor afluencia. La elección de la futura Ciudad Deportiva en Azitain (Eibar) o Areitio (Mallabia) fue lo que impulsó el gran número de asistentes. Hubo expectación por saber dónde se ubicarían las instalaciones para el nuevo proyecto deportivo armero de cara al futuro. Finalmente se apostó por Areitio, pero antes el debate fue interesante y con mucho respeto en todas las intervenciones.

Explicación técnica

Domingo Merino, técnico jubilado de la Diputación y especialista en terrenos, argumentó que Areitio reunía mejores condiciones de radiación solar y aireación que Azitain para la recuperación de los terrenos de hierba. Vino a decir que al tratarse de un equipo de fútbol con una frecuencia de entrenamiento diaria muy alta, en Azitain necesitaría tres campos por sus condiciones, no así en Areitio. Señaló que el venía a informar, a dar su versión técnica a requerimiento de la SD Eibar pero que cada uno debería votar conforme a la creencia de su conciencia.

En caso de bajar a Segunda B

En caso de bajar a Segunda B. El accionista Joseba Combarro mostró su preocupación en el caso que se bajara a Segunda B, qué pasaría con la Ciudad Deportiva. También hizo mención a los problemas técnicos surgidos con la votación telemática que originó que accionistas extranjeros, no todos, no pudieran votar. Combarro lo calificó de «desastre» e indicó que «para otra vez hay que dedicar más tiempo a este apartado». La respuesta del Consejo fue que hay planes de sostenibilidad para que las nuevas instalaciones no sean una rémora y que, ante todo, trabajarán para no descender. Y en cuanto a los problemas telemáticos que lo tomarían en cuenta y que solventaron casos.

Pueden jugar en Areitio

Antes del turno de preguntas el consejero Jon Ander Ulazia hizo una apreciación con respecto a alguna información en la que se decía que los niños y niñas alevines e infantiles, el llamado fútbol escolar hasta los 14 años, que no podrían jugar con el Eibar si salía Areitio. Ulazia precisó que en la nueva norma foral el requisito es que los jugadores en esa edad deben estar inscritos en el club de su localidad, por tanto el Eibar cumple con esa exigencia de la orden foral y podrán jugar en Areito.

Superación

El actual consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, en su día alcalde Eibar, defendió la opción de hacer la Ciudad Deportiva en Azitain siendo consciente de que la inversión económica a realizar era fuerte. Entendía que si había dos opciones era porque las dos eran viables, lo demás no entendía que fuera así, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Apeló al espíritu de superación de Eibar y que la inversión se hiciera en la ciudad «porque se lo merece».

«Nuestros equipos de fútbol escolar pueden jugar en Areitio, están inscritos en el Eibar» Jon Ander Ulazia, Consejero

«El sistema telemático ha sido un desastre, hay quién no ha podido votar, hay que mejorar» Joseba Combarro, Accionista

«Este es un tema emocional, mirando a las nuevas generaciones se apuesta por Azitain» Iñaxio Unanue, Accionista

Tema emocional

El hilo conductor de la intervención de Iñaxio Unanue se basó el tema emocional. Y se preguntaba el porqué no se había argumentado por parte del Consejo ninguna desventaja sobre Areitio. «Es un tema emocional mirando a las nuevas generaciones», apuntaba este accionista que entendía que en la sala había en este momento histórico gente madura, pero él miraba a las futuras generaciones eibarresas. La presidenta Amaia Gorostiza le contestó que Areitio «si tiene una gran inconveniente, no es otro que está en Areitio y no en Eibar. Si estuviera aquí no habría ni que plantearlo».

Apelar a la unidad

Apelar a la unidad. El alcalde Miguel de los Toyos en su intervención empezó por apelar a la unidad del club, saliera la opción que saliera. El primer edil armero apostaba por Azitain, entendía que el debate era Mallabia o Eibar. En todo momento apuntó que en la ciudad se puede construir y que se salvan obstáculos, también consideraba que Eibar ofrecía posibilidades a las necesidades de la entidad.

Identidad

Begoña Ibarluzea defendió Areitio y en todo momento dijo que por apoyar esa opción no dejaba de ser eibarresa, que sus sentimientos de eibarresa no se iban a difuminar por trasladarse el equipo y los equipos de cantera a la localidad de Mallabia, «irá a ver a los niños y niñas a Areitio». Y en su defensa dirigiéndose a Iñaki Arriola y a Miguel de los Toyos les pidió que mejor sería que hicieran una estación de autobuses en condiciones.

«No vamos a hablar de que se va en contra de crecer, pero si empieza en Areitio que acabe en Eibar» José Gallastegui, Extécnico del Eibar

«La ciudad deportiva debe ser una fábrica de hacer jugadores para el primer equipo» Germán Albistegui, Extécnico y jugador del Eibar

Proceso de crecimiento

El que fuera entrenador y candidato de una de las listas a la presidencia del Eibar en el 2016, José Gallastegui, entendía las necesidades de los entrenadores y técnicos. Dijo que Eibar debe crecer, aunque su preferencia era Azitain, consideraba que si se empezaba en Areitio en un tiempo ese crecimiento tenía que concluir en Eibar. «No me gusta hablar de que se va en contra de crecer», señalaba para dar paso a una intervención mirando a futuro. Gallastegui hablaba que con el tiempo se podían construir en la ciudad más campos basándose en ese crecimiento. Habló del espíritu emprendedor y capacidad de superación de los eibarreses capaces de superar todos los hándicap orográficos o de otra índole.

¿Para qué la Ciudad Deportiva?

El que fuera candidato a la presidencia en las elecciones de 2016, Germán Albistegi, en un momento de su intervención dejaba entrever sus dudas sobre la Ciudad Deportiva. Se preguntaba tal inversión para qué, si realmente se tenía dimensión de la cantera y cómo se iba a proceder el retorno de esta inversión con la cantera. Albistegi, exportero del Eibar, entendía la Ciudad Deportiva como una fábrica de hacer jugadores para el primer equipo.

Ipurua generador

Amaia Gorostiza, que tuvo varias intervenciones, puso especial énfasis en apuntar que Ipurua es realmente el generador del club, no los campos de entrenamiento de Atxabalpe. Señaló que la entidad que preside había destinado del orden de 20 millones en Ipurua, un espacio que no es suyo que es municipal. En otro momento de su alocución tras el turno de preguntas, dijo la mandataria que el Eibar no tenía el mismo trato que otros clubes de Primera y apuntó que con la Real llevaban tres años sin convenio alguno.