S.D. Eibar «Tenemos que jugar a muerte desde el principio», afirma Mendilibar Mikel Askasibar El técnico armero, que cuenta con Cote y no con Burgos, resalta que no pueden regalar nada J. A. REMENTERÍA Viernes, 13 septiembre 2019, 14:17

José Luis Mendilibar ha manifestado en la previa del partido de este domingo en Ipurua (12:00h) en Ipurua ante el Espanyol que «tenemos que jugar a muerte desde el principio». En una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Atxabalpe después del entrenamiento, el técnico armero ha destacado que su equipo tiene que afrontar el partido «siendo nosotros, siendo agresivos» ante un equipo «que también está fastidiado como nosotros y vendrá a ganar. Hemos jugado tres partidos fuera y ya entrenamos el miércoles en Ipurua. El terreno de juego está bastante bien. Tengo ganas de jugar delante de nuestra afición para ver si por fin hacemos nuestro fútbol de principio a fin del partido».

El preparador armero resalta que no hay que regalar nada, «no debemos regalar absolutamente nada y ser nosotros. Luego el acierto o no acierto es otra cosa, pero al menos ser un equipo que juega por fuera, que saca centros, que aprieta al rival en campo contrario. Si hacemos esas cosas, seguro que tendremos opciones de ganar».

Mendilibar ha pedido a sus jugadores «seguir con la misma mentalidad» que en el partido ante el Atlético de Madrid «sin bajar para nada el ritmo, los brazos y la concentración, porque el rival nos va a exigir todo eso».

El responsable del banquillo azulgrana resalta que «hemos entrenado bien después del descanso. La gente está bien. Exceptuando Esteban Burgos, todos los demás están en condiciones plenas de poder participar. El equipo llega bien al partido».

Sobre el Espanyol, Mendilibar ha dicho que ha jugado ya muchos partidos de competición y ha hecho un buen papel en la previa de la Europa League, aunque no ha trasladado esa dinámica a la liga. «Ahora mismo estamos igual, creo que vendrán con tanta ilusión como nosotros de poder empezar a arrear en la liga. Es peligroso que no hayan marcado ningún gol porque están más cerca de marcar. Tienen jugadores que puedan marcar sin tener que hacer un gran fútbol. Creo que no va a ser un equipo al que le vaya a faltar el gol».

En relación a la afición de Ipurua, ha subrayado que «nos va a dar». «Ellos tienen también ganas de ver el campo nuevo y de ver al equipo en casa. Al principio nos va a dar, nos va a ayudar y nos va a aguantar cualquier pequeño error y eso va a ser bueno, pero es verdad que nosotros también le tenemos que dar cosas».

La única baja que tiene es la de Esteban Burgos, el central argentino sigue sin recuperarse de una lesión de su tobillo, jugó setenta minutos en el amistoso ante el Mirandés de la pasada semana, pero ha vuelto a recaer. Quien sí estará es el lateral izquierdo Cote.